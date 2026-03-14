海地十年來首次大選惹疑慮　幫派已控制首都九成地區

盼新領袖帶來改變

前總理約瑟夫（Claude Joseph）所創立的「EDE黨」（致力於發展黨）也在同日完成登記。約瑟夫曾於2021年7月總統摩伊士（Jovenel Moïse）在私人住所遭槍殺時擔任總理一職。約瑟夫在X上發文表示，其政黨主張終結海地政治霸權，並批評該現象「以永無止境的政治過渡期失敗為特徵」。

目前，海地由總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）單獨執政，他由一個依法於今年2月初卸任的過渡總統委員會所任命。海地政府官員原本預計大選於8月下旬舉行、決選於12月初登場，但總理其後表示首輪投票將於年底前完成。