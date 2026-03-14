海地十年來首次大選惹疑慮　幫派已控制首都九成地區

據美聯社報道，海地臨時選舉委員會於當地時間13日截止政黨登記，共有280個政黨完成報名，創下歷史新高，為該國十年來首次全國大選做準備。儘管並非所有政黨都能獲准參選，但多個新興政黨仍以遊行方式慶祝，盼藉此機會協助解決國內長期積累的幫派暴力與貪腐危機。
其中，成立僅一年的政黨「CAHDOA」（海地行動者發展與替代組織集體）黨員德科林（Abel Decollines）表示，他希望廣大民眾都能參與這場選舉：「今天這個國家需要一位新領袖，讓人民能夠喘口氣。」
盼新領袖帶來改變
前總理約瑟夫（Claude Joseph）所創立的「EDE黨」（致力於發展黨）也在同日完成登記。約瑟夫曾於2021年7月總統摩伊士（Jovenel Moïse）在私人住所遭槍殺時擔任總理一職。約瑟夫在X上發文表示，其政黨主張終結海地政治霸權，並批評該現象「以永無止境的政治過渡期失敗為特徵」。
目前，海地由總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）單獨執政，他由一個依法於今年2月初卸任的過渡總統委員會所任命。海地政府官員原本預計大選於8月下旬舉行、決選於12月初登場，但總理其後表示首輪投票將於年底前完成。
逾5900人遭殺害
然而，持續惡化的幫派暴力讓外界對選舉能否如期舉行抱持高度疑慮。根據聯合國統計數據，去年全年海地共有、逾2,700人受傷。幫派暴力同時造成140萬人流離失所，武裝分子估計已控制首都太子港約90%的地區。
海地臨時選舉委員會預計於3月26日公布獲准參選的政黨最終名單，但目前尚未說明具體審核標準。
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