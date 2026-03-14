伊朗局勢｜特朗普：正摧毀恐怖政權　等着看瘋狂人渣下場

伊朗新任最高領袖發布首次談話後，當地時間13日凌晨伊朗對波斯灣國家發動多波攻擊，沙特阿拉伯攔截數十架無人機，阿曼、巴林及杜拜等地亦相繼傳出警報或爆炸。美國總統特朗普在社交平台發出威脅，稱能對伊朗及其領袖造成打擊是他的「榮幸」。 特朗普深夜在「真實社群」（Truth Social）發文稱，美國正在軍事、經濟及各方面全面摧毀伊朗「恐怖政權」。他提到：「伊朗的海軍已覆滅，空軍也已不復存在，導彈、無人機以及其他一切武器裝備都正在被摧毀，他們的領導人也已經從地球上消失。」

「我正在親手消滅他們」 這位美國總統還寫道：「我們擁有無與倫比的火力、無限的彈藥和充足的時間—今天等着看這些『瘋狂的人渣』（deranged scumbags）的下場。47年來他們（伊朗當局）在全球各地殺害無辜，而現在身為美國第47任總統，我正在親手消滅他們。這真是莫大的榮幸！」 特朗普的此番言論發表於伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）發表談話後隔日。穆傑塔巴誓言「絕不放棄為伊朗死難者復仇」，並警告波斯灣阿拉伯國家關閉美軍基地，稱美國的所謂「保護」不過是「謊言」。

已打擊逾6000個目標 美軍方面稱，自對伊朗行動展開以來，美軍已打擊逾6,000個目標，包括30多艘布雷船。以色列軍方表示，空軍在過去24小時內打擊伊朗境內逾200個目標，包括飛彈發射裝置、防禦系統及武器生產設施。 伊朗當局稱衝突已導致境內逾1,300人死亡；以色列方面通報12人死亡；美軍至少7名士兵陣亡、另有8人重傷。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章