美國總統特朗普對伊朗戰爭的公開表態持續搖擺，路透社報道，白宮內部正上演三方角力，各派幕僚競相影響特朗普的決策走向，使這場美國自2003年伊拉克戰爭以來規模最大的軍事行動，陷入難以收尾的困局。 據路透社訪問一名特朗普顧問及多名知情人士，財政部、國家經濟委員會等經濟官員已向特朗普示警，油價衝擊與汽油價格上漲恐迅速侵蝕國內民意支持。幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）與副幕僚長布萊爾（James Blair）等政治顧問也持相同立場，力促特朗普縮小勝利定義、對外釋出軍事行動即將結束的訊號。

避免陷入中東泥沼 另一方面，共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）、科頓（Tom Cotton）及媒體評論人萊文（Mark Levin）等鷹派人士，則持續施壓特朗普維持對伊朗的軍事攻勢，主張必須阻止伊朗取得核武、並對攻擊美軍與船隻的行為予以強力回應。 第三股力量來自特朗普的民粹基本盤，策略師班農（Steve Bannon）與右翼媒體人卡爾森（Tucker Carlson）等人，則力勸特朗普避免重蹈陷入中東泥沼的覆轍。一名特朗普顧問以匿名方式向路透社表示：「他讓鷹派相信戰役仍在持續，讓市場相信戰爭可能快結束，也讓基本盤相信升級幅度有限。」

特朗普當地時間13日在肯塔基州的造勢集會上宣稱「我們贏了」，隨即又話鋒一轉稱「我們不能提早離開，必須完成任務」，前後矛盾的說法令能源市場劇烈震盪。 MAGA成員基本上保持一致 知情人士指出，部分幕僚一直難以說服特朗普，伊朗戰況不會如同1月3日突襲委內瑞拉、成功逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）那般迅速奏效。伊朗已被證明是一個更難對付、裝備更精良的對手，其宗教和安全機構根深蒂固。 一些分析人士表示，如果戰爭持續下去，美軍傷亡人數不斷攀升，經濟損失倍增，可能會削弱特朗普政治基本盤的支持。但共和黨策略師歐康奈爾（Ford O'Connell）表示：「MAGA基本盤將給予總統一定的迴旋空間。」儘管一些反對軍事干預的支持者提出批評，但他的「讓美國再次偉大」（MAGA）成員迄今為止在伊朗問題上基本上與他保持一致。