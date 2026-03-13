伊朗局勢｜革命衛隊警告美軍撤離　導彈攻擊鎖定第五艦隊

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）早前宣布執行第44輪飛彈（導彈）攻擊，將美軍第五艦隊列為主要目標，標誌着美國與以色列在中東的軍事對抗已滿兩周仍未見緩解。伊朗新任最高領導人穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）早前首度發布談話，除誓言為烈士復仇，並宣稱將向敵國求償，同時警告美軍駐中東基地應盡速關閉，否則等着伊朗發動攻擊。
「美國軍人即刻離開此地」
伊朗革命衛隊透過半官方塔斯尼姆通訊社發表聲明，宣布執行代號「真實承諾4」（True Promise 4）的第44波攻擊行動。此波攻勢針對美軍第五艦隊、美軍其他中東基地、遭以色列佔領的巴勒斯坦地區及周邊地帶，利用飛彈與無人機進行多點打擊。
飛彈攻擊於齋戒月23日夜間執行，時值「聖城日」（Al-Quds Day）前夕，口號為「嚴厲懲罰」。伊朗革命衛隊警告駐紮中東的美軍立刻撤離，聲稱：「美國軍人即刻離開此地，否則，無論你們身處於這個地區的哪個角落，酒店、隧道、工業區、地下掩體，我們都將把你們埋進廢墟底下。」
伊拉克武裝集團襲美軍
伊朗革命衛隊宣稱，今年的聖城日將成為這場軍事行動的轉捩點，聲稱將「見證與眾不同的全球聖城日」，並表示「世界自由人民與受壓迫人民的勝利近在眼前」。
與此同時，伊拉克親伊朗的武裝集團「血衛士」（Saraya Awliya al-Dam）也發表聲明，對伊拉克境內的美軍基地發動6波攻擊，顯示伊朗支持的各類武裝力量正協調行動。此外，美軍一架KC-135空中加油機在伊拉克西部遇襲擊落，中央司令部表示並非敵軍或友軍火力所致，機上6人已有4人殉職，搜救其餘2人的行動持續進行。
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