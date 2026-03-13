伊朗局勢｜革命衛隊警告美軍撤離　導彈攻擊鎖定第五艦隊

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）早前宣布執行第44輪飛彈（導彈）攻擊，將美軍第五艦隊列為主要目標，標誌着美國與以色列在中東的軍事對抗已滿兩周仍未見緩解。伊朗新任最高領導人穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）早前首度發布談話，除誓言為烈士復仇，並宣稱將向敵國求償，同時警告美軍駐中東基地應盡速關閉，否則等着伊朗發動攻擊。

「美國軍人即刻離開此地」

伊朗革命衛隊透過半官方塔斯尼姆通訊社發表聲明，宣布執行代號「真實承諾4」（True Promise 4）的第44波攻擊行動。此波攻勢針對美軍第五艦隊、美軍其他中東基地、遭以色列佔領的巴勒斯坦地區及周邊地帶，利用飛彈與無人機進行多點打擊。