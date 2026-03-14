伊朗局勢｜美國對伊朗石油出口樞紐發動空襲　據報增派海軍陸戰隊前往中東

美國和以色列對伊朗的軍事行動踏入第三周，戰事有升級跡象。美國總統特朗普表示，美軍已對伊朗石油出口樞紐哈爾克島的軍事目標發動猛烈空襲，徹底摧毀伊朗哈爾克島的所有軍事目標。另外，有報道指美國正調派更多海軍陸戰隊成員到中東。

美國總統特朗普表示，美國和以色列對伊朗戰事的目標可能略有不同，但強調如果有必要，美國會一直戰鬥下去。他又指，美軍很快會採取行動，為霍爾木茲海的運油輪護航。他其後在其社交平台Truth Social發帖指，指美軍進行了中東歷來最強大的空襲行動，徹底摧毀伊朗哈爾克島的所有軍事目標。位於波斯灣西北部的哈爾克島，是伊朗最大原油出口基地，負責處理全國90%的石油出口。特朗普警告如果伊朗繼續阻止船隻通過霍爾木茲海峽，會考慮進一步攻擊哈爾克島的石油基礎設施。