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國際
出版：2026-Mar-14 14:15
更新：2026-Mar-14 14:15

伊朗局勢｜德黑蘭數千人反以集會遭轟炸　暫未傳出傷亡

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伊朗首都德黑蘭一場示威活動上發生爆炸。（圖／路透）

伊朗首都德黑蘭一場示威活動上發生爆炸。（圖／路透）

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伊朗首都德黑蘭一場反以色列的大型集會遭到襲擊，現場發生爆炸，目前未傳出傷亡。以色列軍方在爆炸前曾在社交平台發出波斯語警告，要求民眾撤離該區域。

「導彈雨下絕不會退縮」

爆炸發生在德黑蘭費爾多西廣場，當時數千名民眾正參加一年一度的「古都日」（耶路撒冷日）集會，高喊「以色列滅亡」、「美國滅亡」等口號。雖然以色列軍方在「X」以波斯語警告民眾撤離該區域，但由於伊朗當局自戰爭開始後幾乎完全關閉網絡，多數伊朗人無法看到這則警告。

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伊朗司法系統領導人艾傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）當時正在集會現場接受國家電視台採訪，爆炸發生時，他的保鑣立即將他團團圍住。艾傑伊舉起拳頭宣稱：「伊朗在這場導彈雨下絕不會退縮。」以色列軍方隨後在波斯語平台發布第二則訊息，指出伊朗司法首長也在集會現場，並批評伊朗阻擋許多人看到他們的警告。

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「我骨子裏感覺到時」結束

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓表示，自戰爭開始以來，已經打擊超過15,000個敵方目標，平均每天超過1,000個。他也試圖緩解外界對霍爾木茲海峽實際上被關閉的擔憂，向記者表示：「我們已經在處理這個問題，不需要擔心。」

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美國總統特朗普（Donald Trump）在接受霍士新聞採訪時表示，戰爭將會在「我骨子裏感覺到時」結束。同時，區域緊張局勢持續升級，伊朗繼續對整個波灣的石油和其他基礎設施發動每日攻擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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