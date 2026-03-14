馬來西亞男獲「世上最多牙」認證　42隻牙齒比常人多10隻

一位馬來西亞男子因擁有42顆牙齒而獲得健力士世界紀錄認證，足足比普通人多出10顆。33歲的穆尼亞迪（Prathab Muniandy）表示，他是在幾年前意識到自己的牙齒有些異常。

他說：「我第一次注意到這一點是在2021年的一次家庭下午茶聚會上，當時我跟家人說我好像長出了額外的牙齒，我們一起數了一下，發現我當時有38顆牙齒。」

幾年前發現長出「額外牙齒」

後來拍的牙科X光片顯示，還有四顆牙齒尚未長出。到了2023年初，我意識到自己總共有42顆牙齒。幸運的是，大部分牙齒都長得很整齊，沒有出現任何併發症。」