馬來西亞男獲「世上最多牙」認證　42隻牙齒比常人多10隻

一位馬來西亞男子因擁有42顆牙齒而獲得健力士世界紀錄認證，足足比普通人多出10顆。33歲的穆尼亞迪（Prathab Muniandy）表示，他是在幾年前意識到自己的牙齒有些異常。
他說：「我第一次注意到這一點是在2021年的一次家庭下午茶聚會上，當時我跟家人說我好像長出了額外的牙齒，我們一起數了一下，發現我當時有38顆牙齒。」
幾年前發現長出「額外牙齒」
後來拍的牙科X光片顯示，還有四顆牙齒尚未長出。到了2023年初，我意識到自己總共有42顆牙齒。幸運的是，大部分牙齒都長得很整齊，沒有出現任何併發症。」
穆尼亞迪表示，他多餘的牙齒並沒有給他帶來任何困擾，而且大多數人甚至在他提起之前都不會注意到：「人們通常都很驚訝，一開始很難相信，尤其是當他們得知我比普通人多出10顆牙齒時，普通人通常有32顆牙齒。」
還有兩顆牙齒尚未長出來
穆尼亞迪說，牙醫為他申請健力士世界紀錄而檢查牙齒，並告訴他一個令人驚訝的消息：他還有兩顆牙齒尚未長出來。他正式獲得了「世界上牙齒最多的人（男性）」的稱號。女性紀錄保持者是印度的巴蘭（Kalpana Balan），她有38顆牙齒。
穆尼亞迪說，「知道自己擁有世界上牙齒最多的人這項紀錄，感覺既奇妙又特別」。
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