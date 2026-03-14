東京4億日圓搶劫案日本終拉人　山口組高層疑為案件主謀

在今年初，於日本東京及香港接連發生3宗日圓現金搶劫案，日本警方終於有拘捕行動。警視廳拘捕7人名男子，涉及在上野街上搶劫逾4億日圓的案件，並調查他們與羽田機場的另一宗案件關連。

日本警視廳公布，拘捕包括案件首腦，21歲日本黑幫組織山口組旗下弘道會高層的狩野仁琉，以及負責接載劫匪逃走，47歲的小池恆兒，負責安排車輛，黑幫極東會的48歲高層福原健光，其餘還有另一黑幫團體住吉會高層27歲的伊藤雄飛，27歲的村田亞怜、34歲的池田大樹以及33歲的池田裕介，他們包括負責搶現金的劫匪以及提供車輛逃走，合共7人被捕，並在7人相關的10多個住所及地址，起出約2,750萬日圓的贓款，其他贓款去向仍在調查。