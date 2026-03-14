東京4億日圓搶劫案日本終拉人　山口組高層疑為案件主謀

在今年初，於日本東京及香港接連發生3宗日圓現金搶劫案，日本警方終於有拘捕行動。警視廳拘捕7人名男子，涉及在上野街上搶劫逾4億日圓的案件，並調查他們與羽田機場的另一宗案件關連。
日本警視廳公布，拘捕包括案件首腦，21歲日本黑幫組織山口組旗下弘道會高層的狩野仁琉，以及負責接載劫匪逃走，47歲的小池恆兒，負責安排車輛，黑幫極東會的48歲高層福原健光，其餘還有另一黑幫團體住吉會高層27歲的伊藤雄飛，27歲的村田亞怜、34歲的池田大樹以及33歲的池田裕介，他們包括負責搶現金的劫匪以及提供車輛逃走，合共7人被捕，並在7人相關的10多個住所及地址，起出約2,750萬日圓的贓款，其他贓款去向仍在調查。
目前僅起回2750萬日圓
案情指，在今年1月29日晚，包括伊藤在內的3名負責搶劫的男子在東京板橋區常盤台站一個公園匯合後，駕車前往上野，之後向包括中國人在內，7名正搬運現金的找換店職員噴灑催淚噴劑後，將3個裝着約值4.23億日圓現金的行李箱搶走。3人再乘坐另一名男子駕駛的小型汽車逃走，其後又更換另一輛7人車逃去。車輛故意繞過關東多個縣市，最後進入琦玉的川口市，車輛目前仍未被發現。
在案件大約2個半小時後，在羽田機場的停車場，再有一名計劃將1.9億日圓現金運往香港的找換公司職員，被人用催淚噴劑襲擊，並意圖破壞車窗，不過最終未有將現金搶走。日本警方在調查7名男子與羽田機場案有沒有關連。而羽田機場案的受害者，之後如期前往香港，之後在香港被搶，香港警察逮捕包括與男子同行的一名日本男人，涉嫌向劫匪提供行蹤，香港警方早前已拘捕多人。