最近又不太髒公廁在哪裡？Google Ask Maps 推更貼心AI問答功能 回覆詳細兼個人化(有片)

Google將Gemini整合在Google Maps，推出人工智能Ask Maps功能。(互聯網)

Google宣布Google Maps新增人工智能(AI)功能Ask Maps，用戶將能提出「複雜且貼近現實的問題」，並獲得極為詳細兼個人化的回覆。 美國科技網站The Verge報道，Google Maps過去難以處理太過具體的問題，例如「哪裡不用排隊買咖啡就能幫我的手機充電」、「最近但又不會太髒的公廁在哪裡」等，但在Gemini AI的幫助下，這些問題將得到回覆，並直接提供導航。 Ask Maps讓用戶能以對話方式描述自己的計劃，Gemini AI將分析並回答問題，還會透過用戶過往與Google Maps互動的資料提供個人化建議。

Google產品經理Andrew Duchi在記者會上示範如何向Ask Maps提問：「我有朋友下班後會從(紐約曼克頓)中城東區過來和我見面。你可以幫我們在辦公室和中城東區之間找一間氣氛溫馨的素食餐廳，並預約今晚7時4位嗎？」 Ask Maps會運用Gemini AI分析用戶上傳的評論和照片，提取可能地點的氛圍或是否繁忙等資料，並提供多項建議，而用戶曾收藏或互動過的地點也可能出現在回覆中。如果用戶喜歡推薦結果，Ask Maps還能進一步幫忙訂位。

被問到Google是否打算讓餐廳、酒店等商戶付費在AI生成行程或推薦中佔據主要位置，Duchi沒有正面回應，只說無法推測長期的商業化計劃。但他強調，目前付費置入不會影響Ask Maps的推薦內容。

Ask Maps這項功能本周在美國和印度的Android及iOS裝置上推出，並計劃近期發布電腦版支援。 此外，Google亦正透過Gemini AI改造Google Maps的地圖呈現方式。Google表示，全新「沉浸式導航」是Google Maps導航服務10多年來最大規模的升級，利用3D圖像模擬建築、橋樑、交通燈等路標，盡可能還原道路細節，讓視覺效果更佳。 沉浸式導航本周將在美國推出，並逐步應用至其他地區。iOS和Android裝置、蘋果的CarPlay和Android Auto系統，以及內置Google系統的車輛都能使用這項新功能。