國際專題｜特朗普威脅為了「好玩」再炸哈爾克島　為何美國攻擊伊朗離岸小島？

美國中央司令部日前空襲伊朗離岸島嶼哈爾克島(Kharg Island)，總統特朗普形容是中東史上最強勁轟炸，完全摧毀了伊朗「王冠寶石」哈爾克島所有軍事設施，並威脅「或許還會再打擊幾次，只是為了好玩」。該島距離伊朗岸邊僅24公里，雖然面積細小，但卻是伊朗能源基建重要一環，是該國的經濟生命線。美軍行動沒有碰觸島上的石油基建，分析指美國顧忌這將令戰事大為升級，進一步推高油價。
伊朗局勢｜美軍空襲特意避開石油設施
伊朗生產的90%石油透過油管從本土輸送到哈爾克島上一個港口，可載8,500萬加侖石油的超大油輪到該島長長的碼頭裝油運到海外。該島岸邊勝在靠近深水區，不像伊朗本土岸邊較淺水。載著伊朗石油的油輪沿波斯灣南行，穿過霍爾木茲海峽到達主要買家中國等地。作為石油出口港，哈爾克島也是伊朗革命衛隊的主要收入來源。美軍上周五(13日)空襲避開了島上的石油設備，特朗普亦說沒有碰到油管，因重建需時多年。美軍表示，行動打擊了哈爾克島九十多個伊朗軍事目標，包括海軍水雷儲存設施和導彈儲存地堡，同時保護了石油基礎設施。伊朗官媒稱，島上石油設施未受損；半官方的法爾斯通訊社則稱，美軍的攻擊目標包括防空系統、海軍基地、機場控制塔和直升機機庫。
伊朗局勢｜美國為何無攻擊哈爾克島石油設施
採取軍事行動摧毀哈爾克島的基礎設施將對伊朗造成巨大損害，但同時也會導致衝突大為升級。這很可能導致全球油價進一步飆升，也可能導致伊朗攻擊中東地區更多石油基建設施。戰爭爆發已兩星期，但伊朗仍有能力對波斯灣的阿拉伯鄰國和船隻發射大量低成本、高爆炸性的無人機。伊朗的攻擊目標可以擴大到包括為數百萬人提供食水的重要基礎設施，例如海水淡化廠。
軍事分析家、前英國陸軍軍官克倫普向英國廣播公司(BBC)表示，這次轟炸哈爾克島是特朗普試圖阻止伊朗進一步令衝突升級的舉動。克倫普稱，「他(特朗普)表面上表現得很仁慈，但卻表達可以對革命衛隊施加更嚴厲的懲罰」，美國可將島上石油設施列為攻擊目標。特朗普之前指，這場戰爭的目的是為了讓伊朗人民起義推翻伊斯蘭共和國政權，但之後又提出其他動機，例如摧毀伊朗核威脅。克倫普指，以哈爾克島的石油設施為目標「有難度」，因為這將摧毀伊朗的經濟命脈一段長時間；這影響伊朗人民日後生活，1980年代兩伊戰爭期間，該島的石油設施遭到破壞，花了很長時間重建。
伊朗局勢｜美國會佔領哈爾克島嗎？
一直以來有揣測指，美軍是否會在某一刻試圖佔領哈爾克島。奪取該島不單會切斷伊朗的石油出口，還可能為襲擊伊朗本土提供踏腳石。美國媒體報道稱，載有多達5,000名海軍陸戰隊員和水兵的兩棲艦艇正被派往波斯灣地區，加深了有關揣測。五角大廈拒絕評論此傳言。BBC的分析家指，佔領該島將有效切斷伊朗革命衛隊的經濟命脈，影響其發動戰爭的能力。