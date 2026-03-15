國際專題｜特朗普威脅為了「好玩」再炸哈爾克島　為何美國攻擊伊朗離岸小島？

美國中央司令部日前空襲伊朗離岸島嶼哈爾克島(Kharg Island)，總統特朗普形容是中東史上最強勁轟炸，完全摧毀了伊朗「王冠寶石」哈爾克島所有軍事設施，並威脅「或許還會再打擊幾次，只是為了好玩」。該島距離伊朗岸邊僅24公里，雖然面積細小，但卻是伊朗能源基建重要一環，是該國的經濟生命線。美軍行動沒有碰觸島上的石油基建，分析指美國顧忌這將令戰事大為升級，進一步推高油價。

伊朗局勢｜美軍空襲特意避開石油設施

伊朗生產的90%石油透過油管從本土輸送到哈爾克島上一個港口，可載8,500萬加侖石油的超大油輪到該島長長的碼頭裝油運到海外。該島岸邊勝在靠近深水區，不像伊朗本土岸邊較淺水。載著伊朗石油的油輪沿波斯灣南行，穿過霍爾木茲海峽到達主要買家中國等地。作為石油出口港，哈爾克島也是伊朗革命衛隊的主要收入來源。美軍上周五(13日)空襲避開了島上的石油設備，特朗普亦說沒有碰到油管，因重建需時多年。美軍表示，行動打擊了哈爾克島九十多個伊朗軍事目標，包括海軍水雷儲存設施和導彈儲存地堡，同時保護了石油基礎設施。伊朗官媒稱，島上石油設施未受損；半官方的法爾斯通訊社則稱，美軍的攻擊目標包括防空系統、海軍基地、機場控制塔和直升機機庫。