丹麥人氣餐廳Noma星級名廚被爆職場凌虐 拳打腳踢員工 用廚具戳身兼言語恐嚇

曾五度登上「世界50最佳餐廳」榜首的丹麥Noma餐廳主廚雷哲皮(René Redzepi)因虐待員工醜聞請辭，震驚國際餐飲界。 雷哲皮近日在Instagram發表聲明，宣布辭去他在哥本哈根共同創辦逾20年的Noma餐廳主廚。此前，美國《紐約時報》報道，Noma約35名前員工指控雷哲皮在2009至2017年間對員工拳打腳踢、用廚具戳刺身體，又威脅會「斷送職業生涯」、「驅逐家人」等，阻止受害人發聲。 雷哲皮聲明發布當天，Noma在洛杉磯的Pop-up店外已有人群聚集抗議，多個企業贊助商宣布跟Noma割席。

瑞典女主廚奧爾森(Sofia B.Olsson)直指，事件現在才爆出來，是因為「他(雷哲皮)正在失勢」，而不是餐飲業自我改革的結果。奧爾森近日在赫爾辛基展覽中心舉行的Gastro Helsinki 2026餐飲業博覽會上發表主題演講，談及此事：「我們都知道這些年來一直在發生。」她強調，業界沉默多年，並非因為沒有意識到問題，而是因為加害者「有權」、手握資源，足以令受害者付出代價。 奧爾森自24歲便帶著大女兒入行，第一天便學會一套生存法則：絕不求助、融入群體、忍受性騷擾。她說，這些不是個人遭遇，而是北歐餐飲業界數十年來的「壓迫結構」。

奧爾森援引挪威社會心理學家Berit Ås歸納的「權力不對等的支配伎倆——隱形化、嘲弄、資訊不對稱、束縛、羞辱及暴力威脅」，指這套手法在廚房文化裡已存在多年。她說，這套結構最「厲害」之處，在於讓被壓迫的人開始懷疑自己：「是我的問題，還是他的問題？」掉進這種自我懷疑，就已經中招。 2020年，瑞典一名知名的王室廚師爆出性騷擾醜聞，奧爾森召集65名餐飲業女性共同聯署公開信，強調「夠了就是夠了」，成為當年《瑞典日報》點擊率最高的報道。21年，她們成立「餐廳文化未來」協會，成員男女各半，直言：「性騷擾就是權力的不平等。」

奧爾森強調，性騷擾問題的責任不在受害者，「如果男性對女性性騷擾，那是男性的問題，需要男性去改變」。