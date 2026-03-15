伊朗局勢｜特朗普籲各國派軍艦保護霍爾木茲海峽　伊朗形容為「乞求」

伊朗封鎖中東石油運輸要道霍爾木茲海峽，上周六在社交網貼文稱「透過霍爾木茲海峽獲取石油的全球各國必須保護該通道，而我們將提供『很多』幫助」。他指，美國將與這些國家協調，讓所有船快速、暢順和好好地通過。特朗普在貼文點名促請中國、英國、法國、日本、南韓和其他地區派軍艦到霍爾木茲海峽，但這些國家暫時均未明確表態派船。伊朗外長阿拉格齊形容特朗普的呼籲為「乞求」。
日本執政自民黨政務調查會長小林鷹之沒有排除日本派軍艦護航可能性，但稱法律門檻「極高」。根據戰後和平憲法，日本的生存受到威脅才可部署軍隊，但政府可援引一條2015年安全法例派軍艦到中東，該條例至今未引用過。南韓稱會審慎評估，才對特朗普的要求作出決定。法國打算在情況穩定後才組聯合部隊保護霍爾木茲海峽。英國稱，正與盟友討論一系列選項，以確保航運安全。阿拉格齊指，伊朗無封鎖霍爾木茲海峽，僅不准攻擊伊朗的國家和其盟友的油輪和貨船通過。報道指，印度兩艘油輪成功駛過該海峽。有指是因為印度收留了早前遭美軍魚雷擊沉的伊朗軍艦上獲救士兵。
伊朗局勢｜特朗普：無意談判
美以與伊朗的戰事進入第三星期，局勢未見降溫。美國累計有13名美軍在戰事中死亡，包括一架加油機上周五在伊拉克墜毀造成6人死亡。路透社報道，特朗普政府推拒中東盟友的試圖斡旋，不肯與伊朗談判。特朗普上周六接受全國廣播公司訪問稱，現階段不準備達成協議結束這場戰爭，「伊朗想達成協議，但我不想，因條款並未夠好」，但他無透露條款內容，只說伊朗須承諾完全放棄核武野心。全球油價急升，特朗普稱正與其他國家制定計劃確保霍爾木茲海峽安全，他又否認美國人關注天然氣價格不斷上升。為了遏抑油價上升，美國放寬對俄羅斯石油的制裁惹來其他國家領袖批評。特朗普在訪問中將責任推給烏克蘭，批評烏國總統澤連斯基，較俄羅斯總統普京更難「搞定」以達成協議。特朗普又說，對伊朗攻擊中東鄰國報復美以空襲感到「震驚」。