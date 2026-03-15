伊朗局勢｜特朗普籲各國派軍艦保護霍爾木茲海峽　伊朗形容為「乞求」

伊朗封鎖中東石油運輸要道霍爾木茲海峽，上周六在社交網貼文稱「透過霍爾木茲海峽獲取石油的全球各國必須保護該通道，而我們將提供『很多』幫助」。他指，美國將與這些國家協調，讓所有船快速、暢順和好好地通過。特朗普在貼文點名促請中國、英國、法國、日本、南韓和其他地區派軍艦到霍爾木茲海峽，但這些國家暫時均未明確表態派船。伊朗外長阿拉格齊形容特朗普的呼籲為「乞求」。

日本執政自民黨政務調查會長小林鷹之沒有排除日本派軍艦護航可能性，但稱法律門檻「極高」。根據戰後和平憲法，日本的生存受到威脅才可部署軍隊，但政府可援引一條2015年安全法例派軍艦到中東，該條例至今未引用過。南韓稱會審慎評估，才對特朗普的要求作出決定。法國打算在情況穩定後才組聯合部隊保護霍爾木茲海峽。英國稱，正與盟友討論一系列選項，以確保航運安全。阿拉格齊指，伊朗無封鎖霍爾木茲海峽，僅不准攻擊伊朗的國家和其盟友的油輪和貨船通過。報道指，印度兩艘油輪成功駛過該海峽。有指是因為印度收留了早前遭美軍魚雷擊沉的伊朗軍艦上獲救士兵。