日本熊本煨番薯車大火疾馳 直衝消防局求救(有片)

自救要緊……日本熊本市街頭日前出現驚嚇一幕，一輛當地人氣煨番薯車在行駛途中突然起火，火勢猛烈，震撼的是，70歲檔主發現著火後並沒立即停車，而是「載著」熊熊烈火一路狂飆，衝向消防局自救。驚險畫面由附近車上的人拍下，令人稱奇。
富士新聞網等報道，事發於本月12日晚10時左右，熊本市消防局接獲多名市民通報，指「一輛貨車冒火在路上疾馳」。目擊者表示，該輛煨番薯車後方貨斗上噴出猛烈火焰，冒出黑煙，司機不但未減速，還不斷響咹警告前方車輛，以極快車速在國道3號線上奔馳。
從社交網流傳影片可見，煨番薯車飛馳，貨斗上的燃燒物隨風掉落，馬路上綿延著一連串火光，期間貨車疑衝紅燈，十分危險。
消防局其後表示，涉事的70多歲男司機察覺車輛後方失火後，為了讓消防滅火，第一反應竟是把車子開到市區的消防局。貨車抵達消防局時，貨斗已幾乎焚毀，消防員立即開喉灌救，耗時約1小時才將火勢撲熄。貨車後方著火，所幸並沒波及駕駛座，司機沒有受傷，但貨斗已燒到僅剩鋼架。
日本今天最大的新闻是一辆移动烤红薯车着火，司机全速闯红灯，径直开到了消防站。— KK.aWSB (@KKaWSB) March 13, 2026
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