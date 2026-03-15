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國際
出版：2026-Mar-15 23:18
更新：2026-Mar-15 23:18

日本熊本煨番薯車大火疾馳 直衝消防局求救(有片)

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火警

煨番薯車「載著」熊熊烈火一路狂飆，衝向消防局求救，期間疑衝紅燈，十分危險。(互聯網)

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自救要緊……日本熊本市街頭日前出現驚嚇一幕，一輛當地人氣煨番薯車在行駛途中突然起火，火勢猛烈，震撼的是，70歲檔主發現著火後並沒立即停車，而是「載著」熊熊烈火一路狂飆，衝向消防局自救。驚險畫面由附近車上的人拍下，令人稱奇。

富士新聞網等報道，事發於本月12日晚10時左右，熊本市消防局接獲多名市民通報，指「一輛貨車冒火在路上疾馳」。目擊者表示，該輛煨番薯車後方貨斗上噴出猛烈火焰，冒出黑煙，司機不但未減速，還不斷響咹警告前方車輛，以極快車速在國道3號線上奔馳。

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從社交網流傳影片可見，煨番薯車飛馳，貨斗上的燃燒物隨風掉落，馬路上綿延著一連串火光，期間貨車疑衝紅燈，十分危險。

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消防局其後表示，涉事的70多歲男司機察覺車輛後方失火後，為了讓消防滅火，第一反應竟是把車子開到市區的消防局。貨車抵達消防局時，貨斗已幾乎焚毀，消防員立即開喉灌救，耗時約1小時才將火勢撲熄。貨車後方著火，所幸並沒波及駕駛座，司機沒有受傷，但貨斗已燒到僅剩鋼架。

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