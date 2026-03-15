日本熊本煨番薯車大火疾馳 直衝消防局求救(有片)

自救要緊……日本熊本市街頭日前出現驚嚇一幕，一輛當地人氣煨番薯車在行駛途中突然起火，火勢猛烈，震撼的是，70歲檔主發現著火後並沒立即停車，而是「載著」熊熊烈火一路狂飆，衝向消防局自救。驚險畫面由附近車上的人拍下，令人稱奇。

富士新聞網等報道，事發於本月12日晚10時左右，熊本市消防局接獲多名市民通報，指「一輛貨車冒火在路上疾馳」。目擊者表示，該輛煨番薯車後方貨斗上噴出猛烈火焰，冒出黑煙，司機不但未減速，還不斷響咹警告前方車輛，以極快車速在國道3號線上奔馳。