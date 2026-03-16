石油要道霍爾木茲海峽成死穴 特朗普籲各國派軍艦保護

石油運輸要道霍爾木茲海峽成為美以對伊朗軍事行動的死穴，逼使美國總統特朗普開口促請中國、英國、法國和日本等盟友派出軍艦保護該海峽安全，但有關國家至周日仍未確切答允。伊朗的封鎖導致波斯灣國家的石油未能運到全球，觸發能源價格飆升，影響全球經濟，令美國面臨的壓力日增。伊朗外長阿拉格齊形容特朗普的呼籲為「乞求」。 圖：美聯社、路透社

特朗普上周六在社交網貼文稱「透過霍爾木茲海峽獲取石油的全球各國必須保護該通道，而我們將提供『很多』幫助」。他指，美國將與這些國家協調，讓所有船快速、暢順和好好地通過。特朗普在帖文點名促請中國、英國、法國、日本、南韓和其他地區派軍艦到霍爾木茲海峽，但這些國家暫時均未明確表態派船。日本執政自民黨政務調查會長小林鷹之沒有排除日本派軍艦護航可能性，但稱法律門檻「極高」。根據戰後和平憲法，日本的生存受到威脅才可部署軍隊，但政府可援引一條2015年安全法例派軍艦到中東，該條例至今未引用過。

南韓稱會審慎評估，才對特朗普的要求作出決定。法國打算在情況穩定後才組聯合部隊保護霍爾木茲海峽。英國稱，正與盟友討論一系列選項，以確保航運安全。阿拉格齊指，伊朗無封鎖霍爾木茲海峽，僅不准攻擊伊朗的國家和其盟友的油輪和貨船通過。報道指，印度兩艘油輪成功駛過該海峽。有指是因為印度收留了早前遭美軍魚雷擊沉的伊朗軍艦上獲救士兵。

特朗普：無意談判 威脅再炸伊朗哈爾克島 美以與伊朗的戰事進入第三星期，局勢未見降溫。美國累計有13名美軍在戰事中死亡，包括一架加油機上周五在伊拉克墜毀造成6人死亡。路透社報道，特朗普政府拒絕中東盟友的試圖斡旋，不肯與伊朗談判。特朗普上周六接受全國廣播公司訪問稱，現階段不準備達成協議結束這場戰爭，「伊朗想達成協議，但我不想，因條款並未夠好」，但他無透露條款內容，只說伊朗須承諾完全放棄核武野心。全球油價急升，特朗普稱正與其他國家制定計劃確保霍爾木茲海峽安全，他又否認美國人關注天然氣價格不斷上升。為了遏抑油價上升，美國放寬對俄羅斯石油的制裁惹來其他國家領袖批評。特朗普在訪問中將責任推給烏克蘭，批評烏國總統澤連斯基，較俄羅斯總統普京更難「搞定」以達成協議。特朗普又說，對伊朗攻擊中東鄰國報復美以空襲感到「震驚」。

美軍中央司令部上周五空襲伊朗離岸島嶼哈爾克島(Kharg Island)，特朗普形容是中東史上最強勁轟炸，完全摧毀了伊朗「王冠寶石」哈爾克島所有軍事設施，並威脅「或許還會再打擊幾次，只是為了好玩」。該島距離伊朗岸邊僅24公里，雖然面積細小，但卻是伊朗能源基建重要一環，是該國的經濟生命線，亦是伊朗革命衛隊主要收入來源。美軍行動沒有觸碰島上的石油基建，分析指美國顧忌這將令戰事大為升級，進一步推高油價。伊朗聯合司令部重申其警告，若伊朗的石油設施遇襲，會襲擊中東地區與美國有聯繫的石油、經濟及能源設施。伊朗生產的90%石油透過油管從本土輸送到哈爾克島上一個港口，可載8,500萬加侖石油的超大油輪到該島長長的碼頭裝油運到海外。

伊朗聲稱美從阿聯酋發動攻擊 杜拜遭「點名」 波斯灣國家昨受到伊朗新一輪導彈和無人機攻擊，巴林、沙特阿拉伯和阿聯酋向當地居民發警報，稱正截擊來犯發射物。伊朗外長阿拉格齊指，美軍上周五對哈爾克島的攻擊來自阿聯酋兩處地方，其中一處「非常接近杜拜」，但並無提供證據。他形容有關行動導致戰事升級，伊朗會盡量小心不攻擊任何人口稠密的地區。美軍未有回應伊朗有關指控，阿聯酋則否認。伊朗前日呼籲國民離開阿聯酋3個主要港口，似乎計劃擴大軍事打擊範圍，令戰線擴至鄰國。阿聯酋及其他波斯灣國家設有美軍基地，但不准美國使用他們領土或領空對伊朗展開軍事行動，包括哈爾克島。