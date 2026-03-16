伊朗局勢｜特朗普：或再炸哈爾克島「Just for fun」　以軍指行動最少要多3個星期(有片)

美國總統特朗普13日向伊朗石油出口樞紐哈爾克島(Kharg Island)發動空襲，他在15日表示，儘管伊朗表達願意談判結束戰爭，但他目前尚未準備好與伊朗達成停戰協議，原因是條件仍未夠好。美方「可能還會再打(哈爾克島)幾次，就當好玩(just for fun)」。以色列軍方表示行動最少要持續多3個星期，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴揚言必定會向敵人索取賠償。

特朗普接受《NBC News》電話專訪時表示，伊朗確實有意談判，但美方目前並不急著達成協議，「任何條件都必須非常堅實」。川普也暗示，伊朗完全放棄核武發展將是談判的重要條件之一。特朗普聲稱，美軍已摧毀伊朗大部分飛彈與無人機能力，相關製造設施也遭到重創，「兩天之內將被徹底摧毀」。他並證實，美軍已對伊朗主要石油出口樞紐哈爾格島發動攻擊，形容該島「幾乎被完全摧毀」，甚至直言美方「可能還會再打幾次，就當好玩(just for fun)」。特朗普又指，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴自接任以來未曾公開露面，「我甚至不知道他是否還活著」。質疑穆傑塔巴是否在生。