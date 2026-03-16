伊朗局勢｜影片似現6手指被質疑AI生成　內塔尼亞胡數手指澄清(有片)

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)13日發佈一段電視演說，由於他在影片中一隻手看起來有6根手指，有傳言指他已死亡，質疑影片是由人工智慧(AI)生成。內塔尼亞胡周日(15日)發布一段簡短影片，反擊社群媒體上流傳他已死亡的謠言。

內塔尼亞胡15日在社交平台X官方帳號發放片段顯示，當時他在耶路撒冷郊外的一家咖啡館，接過一杯熱騰騰的咖啡，並使用一句希伯來語的日常用語，意指極度喜愛某事物(dead for something)。帖文寫道「他們說我甚麼？看吧」。內塔尼亞胡接著向鏡頭舉起雙手問道：「你們想數數看有幾根手指嗎？」納坦雅胡隨後敦促以色列公民，在面臨火箭彈來襲時遵守安全指示，並強調民眾的韌性「給了我、政府、軍隊以及情報特務局(Mossad，摩薩德)力量」，他說：「我們正在做一些我此刻無法分享的事，但我們正在對伊朗以及黎巴嫩進行非常猛烈的打擊。」