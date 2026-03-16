太空清酒送返地球　日本釀酒廠開售每啖天價1.1億日圓(有片)

日本著名清酒生產商獺祭(Dassai)去年進行一項瘋狂計劃，為了讓人類移居月球生活後仍能享受飲酒樂趣，委託H3運載火箭運送釀酒物品前往國際太空站，並成功在外太空釀製出清酒酒醪(酒跟酒粕所混合的液體)，已於上周五(13日)運返山口縣本部等待進一步處理。業者指出，等解凍壓榨和裝瓶就可以販售，目前每瓶100毫升，定價為1億1,000萬日圓(約540萬港元)，已經找到買家了。

綜合報道，獺祭的「Moon Project」計畫，於去年10月26日，委託H3火箭載送釀酒物品前往國際太空站(ISS)，是在國際太空站上模擬月球重力展開清酒釀造實驗，這批釀酒用米、酒麴、酵母、水及專為太空設計的釀造系統，在太空站進行了2個星期的發酵，並由地球上的專業人員監控狀況，冷凍後送回地球。