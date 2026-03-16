伊朗局勢｜特朗普稱或押後習特會 外交部︰就訪華事宜保持溝通(更新)

另外，據報被中方制裁的美國國務卿魯比奧可能隨特朗普訪華。林劍表示，中方的制裁措施，針對的是魯比奧擔任聯邦參議員期間的涉華言行。

在北京，外交部回應有關中美高層交往的問題，發言人林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普訪華事宜保持著溝通。

伊朗局勢未緩和，美國總統特朗普表示，如果中國拒絕協助確保霍爾木茲海峽航道安全，可能會押後與國家主席習近平的會晤。白宮早前表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪華，但中方至今未有公布消息。

施壓中國助開通霍爾木茲海峽

特朗普接受英國《金融時報》訪問時指，他正敦促北京協助保障霍爾木茲海峽的暢通，有可能推遲與習近平的峰會。指如果等待月底訪華提出有關議題，將會太遲，希望在峰會之前知道中方的回應，但沒有具體說明會推遲多久。他認為中方也應該提供幫助，因為中國90%的石油都要經過霍爾木茲海峽運輸。

這次將會是特朗普第二個任期的首次訪華。去年10月底，中美兩國領導人在南韓會晤時，習近平邀請特朗普訪華，並就中美貿易戰達成休戰協議。