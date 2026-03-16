伊朗局勢｜特朗普︰或押後習特會 施壓中國助開通霍爾木茲海峽

特朗普接受英國《金融時報》訪問時指，他正敦促北京協助保障霍爾木茲海峽的暢通，有可能推遲與習近平的峰會。指如果等待月底訪華提出有關議題，將會太遲，希望在峰會之前知道中方的回應，但沒有具體說明會推遲多久。他認為中方也應該提供幫助，因為中國90%的石油都要經過霍爾木茲海峽運輸。

伊朗局勢未緩和，美國總統特朗普表示，如果中國拒絕協助確保霍爾木茲海峽航道安全，可能會押後與國家主席習近平的會晤。白宮早前表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪華，但中方至今未有公布消息。

這次將會是特朗普第二個任期的首次訪華。去年10月底，中美兩國領導人在南韓會晤時，習近平邀請特朗普訪華，並就中美貿易戰達成休戰協議。

威脅北約採取行動 否則面臨糟糕未來

另外，特朗普在訪問中又威脅，若北約盟友不採取行動，協助美國使這條關鍵水道保持暢通，北約將面臨非常糟糕的未來。

特朗普在空軍一號專機上向記者表示，華府正與7個國家討論，協助確保霍爾木茲海峽安全，但未有透露是哪些國家，只表示收到一些積極回應，亦有部份表示不想牽涉其中。特朗普早前呼籲，中國、法國、日本、南韓及英國等，派軍艦到能源要道霍爾木茲海峽，確保航道通行安全，至今未獲任何國家承諾參與。