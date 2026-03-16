伊朗局勢｜再有女足球員放棄庇護　僅餘2人留在澳洲

澳洲內政部公布，之前留在澳洲尋求庇護的球員再有人放棄庇護回國，令原本尋求庇護的7人，只餘2人留在澳洲。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）的辦公室透露，第5名球員放棄澳洲的庇護，在周日（15日）凌晨離開澳洲。在上星期已先有1名球員放棄庇護離開，在上星期六（14日）再有2名球員及1名職員離開悉尼去到馬來西亞，而周日是第5名放棄庇護資格的球員，令到仍留在澳洲的伊朗球員僅餘2人。澳洲的助理移民部長齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）就指，伊朗球員的情況「非常複雜」，他表示：「我們一直與他們保持非常密切的溝通，但顯然，這是一個非常複雜的情況。這些都是非常私人的決定，政府尊重那些選擇返回的人的決定。我們也會繼續為留下的2位提供支持。澳洲政府和海外僑民社區都全力支持他們留在澳洲定居。」