伊朗局勢｜杜拜機場附近燃料槽遭無人機攻擊起火 機場當局：航班逐步恢復(更新)

【17:25更新】當局表示，杜拜國際機場航班正逐步恢復。2名目擊者指，杜拜時間上午約10時，他們在機場方向看見升起濃濃黑煙，當時距離無人機事件已過了數小時。杜拜機場客運大樓一名目擊者表示，無人機攻擊事件後，等待搭機的旅客被疏散到較低樓層，並在那裡停留了數小時。

美國、以色列與伊朗持續交戰，杜拜市政府周一(16日)表示，杜拜國際機場因為附近發生無人機相關事件引起大火，一度暫停航班升降。杜拜媒體辦公室則指，無人機攻擊波及機場附近一座燃料槽，當局已撲滅火勢，未有傷亡報告。