伊朗局勢｜杜拜機場附近燃料槽遭無人機攻擊起火 機場當局：航班逐步恢復(更新)

【17:25更新】當局表示，杜拜國際機場航班正逐步恢復。2名目擊者指，杜拜時間上午約10時，他們在機場方向看見升起濃濃黑煙，當時距離無人機事件已過了數小時。杜拜機場客運大樓一名目擊者表示，無人機攻擊事件後，等待搭機的旅客被疏散到較低樓層，並在那裡停留了數小時。
美國、以色列與伊朗持續交戰，杜拜市政府周一(16日)表示，杜拜國際機場因為附近發生無人機相關事件引起大火，一度暫停航班升降。杜拜媒體辦公室則指，無人機攻擊波及機場附近一座燃料槽，當局已撲滅火勢，未有傷亡報告。
杜拜媒體辦公室在社交平台X表示：「杜拜民航局宣布，為了以防萬一，杜拜國際機場暫停航班升降，以確保所有乘客及工作人員安全。」
自上月28日開戰以來，伊朗已向阿聯酋發射1,800多枚導彈及無人機，數量在中東其他受波及的國家中最多，其中無人機多次襲擊杜拜國際機場這座重要交通樞紐。杜拜媒體辦公室本月11日表示，杜拜國際機場附近有兩架無人機墜毀，造成4人受傷。傳媒報道，儘管阿聯酋防空系統攔截了大多數導彈及無人機，但杜拜的空中交通仍處於混亂。
美國與以色列聯手發動空襲，導致伊朗最高領袖哈梅內伊及多名軍政領袖喪命，伊朗隨即報復，除了將目標鎖定美國在中東國家的軍事設施，也對民用基建發動攻擊，波及波斯灣周圍的地標、機場、港口及石油設施等。
阿聯酋國防部指，自開戰以來已有6人死亡，包括4名平民及兩名軍人，這兩名軍人乘坐的直升機因技術故障墜毀。