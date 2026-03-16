伊朗局勢｜特朗普稱伊朗願意談判 伊朗外長反駁：從未要求停火 國家「穩定且強大」

美國官員周日(15日)預期對伊朗的戰爭將於數周內結束，強調國際油價屆時便會回落。伊朗外長則宣稱國家仍然「穩定且強大」，並做好自衛準備，「從未要求停火」。 美國總統特朗普上周六(14日)接受全國廣播公司(NBC)訪問表示，儘管伊朗願意談判，但他暫不想與對方達成停火協議，因為條款未夠好。對此，伊朗外長阿拉格齊周日在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「Face the Nation」中駁斥特朗普所言，表示：「我們(伊朗)從未要求停火，甚至從未主動尋求談判。我們準備好自衛，不論需要多長時間。」

在國際油價徘徊每桶100美元之際，華府官員在特朗普發言後強調，各方跡象顯示戰事很快便會結束。能源部長賴特在美國廣播公司(ABC)「This Week」節目中說：「這場衝突一定會在接下來幾個星期內結束，可能更早……到時我們會看到(原油)供應反彈、壓低價格。」

與此同時，阿拉格齊向外界展現伊朗強硬姿態。他接受CBS訪問時表示，「這不是一場生死存亡的戰爭。我們夠穩定、夠強大。看不出有甚麼理由要跟美國人談判」。他說，美國決定攻擊伊朗時，雙方正在談判核計劃，現在沒必要再次談判。

3名消息人士透露，美國對中東盟友提出跟伊朗談判的建議置之不理。