男子剛戰勝肺癌　慘遭點錯相被槍殺街頭(有片)

綜合報道，事發於去年8月12日晚上9時許，警方接獲一宗槍擊通報，趕抵韋克菲爾德市(Wakefield)一個巴士站，發現50歲男子Dale Stogden胸部中槍，送院後不久證實重傷身亡。警方其後追查到3名可疑男子，經深入調查顯示，28歲男子Leyton Davies於事發當日乘坐在一輛Toyota RAV4休旅車副駕駛座上開槍，車上還有另外兩名共犯Adam Ahmed和Marc Carter，該汽車為失車。

槍手被判謀殺罪名成立

警方從3名疑犯的通訊紀錄發現，他們原本鎖定的是當時與Dale Stogden同在巴士站附近的另外2名男子。警探James Entwistle表示，從掌握的證據來看，死者Dale Stogden並非他們的目標。經過2星期審訊，Leyton Davies於上周四(12日)被判謀殺罪名成立，其餘兩人均被判過失殺人罪。

報道提到，死者Dale Stogden在2025年2月被宣佈癌症完全康復，詎料半年後卻飛來殺身之禍。Dale有兩名分別18歲和20歲的女兒，她們都形容父親心地善良，臉上總是掛著笑容，是世界上最善良、最幽默的人。