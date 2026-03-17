諾如病毒｜美國郵輪爆疫情　153人感染

公主郵輪旗下的星公主號爆發諾如病毒疫情。（示意圖／PIXABAY）

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）通報，一艘公主郵輪（Princess Cruises）旗下的星公主號（Star Princess）於加勒比海航行期間爆發諾如病毒疫情，造成153名乘客及船員感染。疫情發生在本月7日至14日的航程中，患者主要出現腹瀉和嘔吐等典型諾如病毒感染症狀。

疫情爆發後，船方立即採取一系列防疫措施。根據CDC船舶衛生計劃（Vessel Sanitation Program，VSP）的報告，船上總共4,307名乘客和1,561名船員，感染者包括104名乘客和49名船員，感染比例雖不高，但已引起衛生當局高度關注。