熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-17 11:47
更新：2026-Mar-17 11:47

諾如病毒｜美國郵輪爆疫情　153人感染

分享：
公主郵輪旗下的星公主號爆發諾如病毒疫情。（示意圖／PIXABAY）

公主郵輪旗下的星公主號爆發諾如病毒疫情。（示意圖／PIXABAY）

adblk4

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）通報，一艘公主郵輪（Princess Cruises）旗下的星公主號（Star Princess）於加勒比海航行期間爆發諾如病毒疫情，造成153名乘客及船員感染。疫情發生在本月7日至14日的航程中，患者主要出現腹瀉和嘔吐等典型諾如病毒感染症狀。

疫情爆發後，船方立即採取一系列防疫措施。根據CDC船舶衛生計劃（Vessel Sanitation Program，VSP）的報告，船上總共4,307名乘客和1,561名船員，感染者包括104名乘客和49名船員，感染比例雖不高，但已引起衛生當局高度關注。

adblk5
諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜傳播途徑（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜症狀及潛伏期（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜治理方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖） 諾如病毒症狀/潛伏期/治理/預防方法一文睇清｜預防方法（am730製圖）

船方加強清潔消毒

公主郵輪在聲明中表示，「部分乘客在3月7日從勞德岱堡（Ft. Lauderdale）出發的星公主號航程中出現輕微腸胃不適症狀，我們迅速消毒船上各區域，並在整個航程中加強清潔工作。我們也將感到不適的人員隔離，讓他們能在私人空間中舒適休息—這只是額外的預防措施，幫助其他乘客和船員保持最佳狀態。」

CDC指出，諾如病毒是一種高度傳染性病毒，常引起嘔吐和腹瀉，在郵輪等密閉空間中容易快速傳播。船方在3月11日向VSP通報疫情，當時距離航程開始不到一周。為控制疫情蔓延，船方增加了清潔和消毒程序，隔離了生病的乘客和船員，並從患者收集糞便樣本進行檢測。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務