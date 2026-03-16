日本沖繩大浪翻轉抗議船女高中生與船長死亡　海上保安廳亦反艇（更新）

【17:20更新】日本沖繩一個抗議建設新美軍基地的活動，發生船隻翻側事故，造成1名女高中生以及船長死亡。當地今日（16日）一直有大浪警告，然而18名學生及3名船員如期乘坐2隻船出海。 日本海上保安廳公布，在今早10時10分，兩隻載有21人的船隻「平和丸」及「不屈」號船隻，在名護市邊野古的海邊翻轉，船上的人墮海後獲救。不過其中1名17歲的女高中生，以及1名71歲的男船長金井創，獲救時已經昏迷，在送院後證實不治。根據沖繩天文台在事突發生時，已對沖繩北部發出大浪警告。

船上18名高中生有穿救生衣 日本媒體報道，船上的18名高中生來自京都的同志社國際高校，他們原本是約270人的二年級學生，在14至17日到沖繩進行學校旅行及和平學習活動，並分成多個小組。當中今次的18人是到邊野古視察美軍基地搬遷的建設。據報道，意外時「不屈」號船上載有9人，而「平和丸」有12人，18名學生都有穿上救生衣，而意外時兩船21人全數墮海，2艘船經常參與抗議邊野古美軍基地活動，而2船船長本來是輪班工作，金井創事發時並非當值，只是獲邀參與活動。

另外，據報現場在下午再發生翻船意外，一艘海上保安廳的那霸分部船隻，在現場附近調查期間翻側，船上6人墮海，當4人獲救，另外2人自行游到附近的礁石等待救援。