東京上野4億日圓搶劫案疑另有幕後主腦　所有贓款仍未尋獲

在今年1月，日本及香港接連發生的3宗日圓現金搶劫案，日本警方在上周末（14日）拘捕7名疑犯，當中來自日本3個不同黑幫組織的高層，當局懷疑當中可能還有更深入的主腦人物。而當局至今未起回所有的贓款，部份被疑犯用作買車、買手錶以及還債。

日本媒體報道，被捕的7人之中，包括山口組弘道會的高層狩野仁琉，日本第2大黑幫住吉會旗下組織高層的伊藤雄飛以及另一黑幫組織極東會的高層福原健光。調查警察指出，不同黑幫的高層人士參與犯案，懷疑在背後是否還有更深層的主腦人物。警察又指，近年都曾發現有不同黑幫組織成員合謀的案件，原因是如果來自同一幫派，有機會被幫派的最高層要求瓜分部份所得。而3人之中，狩野被指作為案件中下達指令的首腦之一，而伊藤則為執行搶劫行動的其中一員，至於福原則是負責提供案中逃走用車輛。