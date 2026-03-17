厄爾尼諾現象｜科學家警告今夏或面臨異常高溫

科學家近日發出警告，「厄爾尼諾現象」將於2026年重返地球，可能導致全球天氣模式出現劇烈變化及異常高溫。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）上周發布的預測顯示，厄爾尼諾現象很可能在夏季形成，並持續至2026年底甚至更長時間。
厄爾尼諾現象意思
「厄爾尼諾現象」（El Niño）意思是一種與中東太平洋赤道海面溫度上升相關的氣候現象，當東西向貿易風減弱時，使得東部與中部熱帶太平洋地區的空氣溫度高於正常水平。
英國氣象局長期預報主管Adam Scaife教授在2023年接受《衛報》採訪時表示：「我們知道在氣候變遷下，厄爾尼諾現象事件的影響將會加劇，而且必須將這些影響與日益嚴重的氣候變遷本身疊加在一起，當這兩個因素結合時，我們很可能會在下一次事件中看到前所未有的熱浪。」
對上一次厄爾尼諾現象為2023至2024年
厄爾尼諾現象會導致全球各地出現截然不同的天氣模式，包括澳洲和東南亞地區的嚴重乾旱，以及美國部分地區和東非的大規模水災。過去兩次厄爾尼諾現象事件：2014至2016年間以及2023至2024年間，都帶來了全球性的破紀錄高溫，進一步推高了全球平均溫度。
氣候科學家Zeke Hausfather指出，厄爾尼諾現象的回歸增加了2027年成為另一個創紀錄高溫年份的可能性。值得注意的是，2024年已被記錄為有史以來最熱的一年，這是長期人為氣候變遷與強烈厄爾尼諾現象天氣模式共同作用的結果。
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