厄爾尼諾現象｜科學家警告今夏或面臨異常高溫

科學家近日發出警告，「厄爾尼諾現象」將於2026年重返地球，可能導致全球天氣模式出現劇烈變化及異常高溫。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）上周發布的預測顯示，厄爾尼諾現象很可能在夏季形成，並持續至2026年底甚至更長時間。

厄爾尼諾現象意思

「厄爾尼諾現象」（El Niño）意思是一種與中東太平洋赤道海面溫度上升相關的氣候現象，當東西向貿易風減弱時，使得東部與中部熱帶太平洋地區的空氣溫度高於正常水平。

英國氣象局長期預報主管Adam Scaife教授在2023年接受《衛報》採訪時表示：「我們知道在氣候變遷下，厄爾尼諾現象事件的影響將會加劇，而且必須將這些影響與日益嚴重的氣候變遷本身疊加在一起，當這兩個因素結合時，我們很可能會在下一次事件中看到前所未有的熱浪。」