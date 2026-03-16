伊朗局勢｜伊朗發射新武器「泥石」導彈　射程涵蓋以色列全境

伊朗革命衛隊周日(15日)公布，在對抗美以的新一輪空襲行動中，首次使用了新武器「泥石」(Sejjil)導彈。據悉，該導彈屬中程彈道導彈，射程估計約2,000公里，可攜載約700公斤彈藥。「泥石」導彈特徵之一為其固體燃料推進器設計，讓其可快速準備和發射。有指，泥石導彈在飛行的最後階段速度極快，具備強大摧毀能力和難以攔截；即能發射攻擊，也能躲避空中偵察和空襲，射程更是涵蓋以色列全境。

除了射程能鎖定以色列的政治決策中心和軍事設施外，泥石導彈還具備「防守」的能力。中國軍事專家魏東旭透露，泥石導彈平常隱藏在地下隧道，作戰時可以轉換發射陣地，躲避敵方的空中偵察和空襲。伊朗革命衛隊表示，在周日的空襲中，他們也發射了「海巴爾·謝坎」導彈、「卡德爾」導彈和「埃馬德」導彈，還出動了「霍拉姆沙赫爾」導彈；並指這次襲擊精確命中了以色列多個核心戰略目標。打擊重點聚焦於影響空中作戰的管理和決策中心、軍事工業和防禦基礎設施，以及以色列軍隊集結地。