美國內布拉斯加爆發最大規模山火 天條助長火勢（有片）

美國內布拉斯加州爆發歷史上最大規模的山火，已造成超過60萬英畝土地焚燬。根據當地官員周日表示，山火已燒毀46萬英畝土地，並造成一人死亡，而主要火場目前仍完全無法控制。

大風乾燥致起火

州長Jim Pillen上周五宣布緊急狀態，並出動國民警衛隊士兵及飛機應對火災。根據緊急公告指出，高風速、低濕度及乾燥條件於3月12日引發火災，至隔日已超出當地消防人員的能力所及。

聯邦國家機構間消防中心（National Interagency Fire Center）周日表示，該中心已接管兩個最大火場。該中心發布的最新消息中並未提供任何關於火勢控制程度或燃燒範圍的估計。惡劣天氣狀況與中西部地區嚴重冬季風暴有關，已嚴重阻礙滅火工作。