伊朗局勢｜杜拜拘捕無人機襲擊外籍倖存者 僅因傳送爆炸照片報平安

私下傳照片報平安 警方檢查手機後拘捕
據報道，杜拜一幢住宅早前遭伊朗無人機襲擊後，三名外籍倖存者因向親友傳送爆炸現場照片證明自己平安，其後被當地警方拘捕。事件發生於上周三晚上，當時無人機擊中杜拜河港（Creek Harbour）一幢住宅樓層，造成劇烈爆炸。三人當時身處寓所，在確定安全後拍下爆炸後情況，並私下傳送給家人及親友。
關注外籍人士在阿聯酋被拘留情況的團體「Detained in Dubai」表示，警方其後要求查看三人的手機，並以分享影像為由將他們拘留。
人權組織批評 受害者未獲支援反被囚禁
該組織行政總裁施特林（Radha Stirling）在社交平台X發文指，三名在伊朗無人機襲擊中受創的倖存者，只是出於本能向親人證實自己仍然生還，卻沒有獲得任何受害者支援，反而被杜拜警方拘留。她批評當局的做法缺乏同理心，警告這類行動恐會懲罰受害者，而非真正意圖散播恐慌的人。
當局嚴控資訊 打擊「戰爭影像」流傳
報道指，阿聯酋政府近期嚴厲監控社交媒體，並形容這一連串拘捕行動為一場公關與安全行動。官方多次對外聲稱，夜空中傳出的巨響是防空系統攔截來襲無人機的聲音，並呼籲民眾保持冷靜。
過去周末，阿聯酋警方公布25名因分享「戰爭影像」而被捕人士的照片，涉案者來自不同國籍，面臨快速審訊。當局指，相關人士涉嫌在數碼平台發布誤導性內容，可能引發公眾恐慌，或危及國家安全。
警告民眾勿拍攝關鍵設施
警方強調，拍攝及分享涉及防衛、關鍵基建或官方未公布的影像，屬嚴重違法行為，可被判監及罰款。官方提醒，即使只是私人傳送內容，在法律上亦可能構成「分享」，呼籲民眾嚴格遵守相關法規。