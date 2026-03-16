伊朗局勢｜杜拜拘捕無人機襲擊外籍倖存者 僅因傳送爆炸照片報平安

阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網)

私下傳照片報平安 警方檢查手機後拘捕

據報道，杜拜一幢住宅早前遭伊朗無人機襲擊後，三名外籍倖存者因向親友傳送爆炸現場照片證明自己平安，其後被當地警方拘捕。事件發生於上周三晚上，當時無人機擊中杜拜河港（Creek Harbour）一幢住宅樓層，造成劇烈爆炸。三人當時身處寓所，在確定安全後拍下爆炸後情況，並私下傳送給家人及親友。

關注外籍人士在阿聯酋被拘留情況的團體「Detained in Dubai」表示，警方其後要求查看三人的手機，並以分享影像為由將他們拘留。