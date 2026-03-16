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國際
出版：2026-Mar-16 20:20
更新：2026-Mar-16 20:20

伊朗局勢｜杜拜拘捕無人機襲擊外籍倖存者 僅因傳送爆炸照片報平安

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阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網)

阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網)

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私下傳照片報平安　警方檢查手機後拘捕

據報道，杜拜一幢住宅早前遭伊朗無人機襲擊後，三名外籍倖存者因向親友傳送爆炸現場照片證明自己平安，其後被當地警方拘捕。事件發生於上周三晚上，當時無人機擊中杜拜河港（Creek Harbour）一幢住宅樓層，造成劇烈爆炸。三人當時身處寓所，在確定安全後拍下爆炸後情況，並私下傳送給家人及親友。

關注外籍人士在阿聯酋被拘留情況的團體「Detained in Dubai」表示，警方其後要求查看三人的手機，並以分享影像為由將他們拘留。

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人權組織批評　受害者未獲支援反被囚禁

該組織行政總裁施特林（Radha Stirling）在社交平台X發文指，三名在伊朗無人機襲擊中受創的倖存者，只是出於本能向親人證實自己仍然生還，卻沒有獲得任何受害者支援，反而被杜拜警方拘留。她批評當局的做法缺乏同理心，警告這類行動恐會懲罰受害者，而非真正意圖散播恐慌的人。

阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網) 阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網) 阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網) 阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網) 阿聯酋警方逮捕了25名因分享「戰爭影片」的人。當中有人據稱「發布並傳播導彈攔截的片段」。(互聯網)

當局嚴控資訊　打擊「戰爭影像」流傳

報道指，阿聯酋政府近期嚴厲監控社交媒體，並形容這一連串拘捕行動為一場公關與安全行動。官方多次對外聲稱，夜空中傳出的巨響是防空系統攔截來襲無人機的聲音，並呼籲民眾保持冷靜。

過去周末，阿聯酋警方公布25名因分享「戰爭影像」而被捕人士的照片，涉案者來自不同國籍，面臨快速審訊。當局指，相關人士涉嫌在數碼平台發布誤導性內容，可能引發公眾恐慌，或危及國家安全。

警告民眾勿拍攝關鍵設施

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警方強調，拍攝及分享涉及防衛、關鍵基建或官方未公布的影像，屬嚴重違法行為，可被判監及罰款。官方提醒，即使只是私人傳送內容，在法律上亦可能構成「分享」，呼籲民眾嚴格遵守相關法規。

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