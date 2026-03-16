伊朗局勢｜特朗普名嘴鐵粉批評攻伊 拍片稱遭CIA調查與伊朗私訊 司法部起訴(有片)

美國知名右翼政治評論員卡爾森(Tucker Carlson)周日(15日)在社交平台「X」上傳影片表示，美國司法部準備採納中央情報局(CIA)建議，以伊朗政權「未登記外國代理人」罪名起訴他。 56歲的卡爾森在影片中聲稱，「中情局正準備針對我進行某種刑事起訴，向司法部提交一份基於所謂我犯下罪行的報告」，「那是甚麼罪行？就是開戰前與伊朗人士交談。他們(中情局)讀了我的短訊。」 卡爾森聲稱，他將被司法部依《外國代理人登記法》(Foreign Agents Registration Act)起訴。該法律要求接受外國政府資助進行遊說或政治倡議的人，必須向司法部登記。

卡爾森多次公開批評總統特朗普對伊朗發動「史詩怒火」行動，但他堅決否認偏幫伊朗。 卡爾森在影片中說：「我不是外國勢力的代理人。與許多評論美國政治和全球事務的人不同，我唯一的忠誠對象是美國，且從未做出不利於國家的行為。」他還強調，自己從未收受其他國家的資金，「我不需要，也不想要」。 卡爾森是前霍士新聞頻道(Fox News)主持人，他說，與外國消息來源接觸是他身為新聞記者和評論員工作的一部分，強調「我是美國人，可以跟任何人說話」。

卡爾森在影片中暗示，中情局的調查具有政治動機。他指出，部分人對他關於以色列的觀點感到憤怒，「國家在戰爭時期往往會變得更加威權，對不同意見的容忍度也會大幅降低」。

卡爾森過去是特朗普的鐵粉，且在2月28日美國與以色列聯手攻擊伊朗前幾周，曾多次與特朗普在白宮會面。據透露，卡爾森與特朗普上一次會面是2月23日，就在美國駐以色列大使哈克比接受卡爾森專訪引發爭議後不久。由於會面時機敏感，引發外界揣測卡爾森當時在白宮遭特朗普當面斥責。 卡爾森去年7月訪問伊朗總統佩澤希齊揚，遭受外界抨擊。批評者指摘他提供伊朗一個全球性發聲平台，且在訪問過程中未提出質疑及反駁。 卡爾森曾被指控散播反猶太陰謀論。他早前批評導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡的美以空襲「令人反感且邪惡」，並稱這場戰爭是為了以色列的利益而戰。這番言論隨即遭到白宮公開譴責。

特朗普於3月5日曾說：「我早就知道塔克(卡爾森)迷失了方向……他不屬於MAGA(讓美國再次偉大)……MAGA是美國優先，塔克卻完全不是。」

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026