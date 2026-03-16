國際分析｜霍爾木茲海峽護航風險大 航道狹窄不可單靠驅逐艦

美國總統特朗普開口促請盟友及中國派軍艦保護霍爾木茲海峽安全，以便遭伊朗封鎖的海峽重開，恢復沙特阿拉伯等波斯灣國家的石油輸出令油價下降。各國冷待特朗普的呼籲，因大家均不想冒險。有指若派軍艦護航，對軍艦和商船來說危機重重，霍爾木茲海峽恐變成「殺戮區」。海峽位處伊朗岸邊的部分航道狹窄，有利伊朗攻擊，也不能單靠驅逐艦等護航，須直升機等支援，要確保航行安全並不容易。
自美國和以色列2月28日空襲伊朗以來，霍爾木茲海峽的商業航運事實上已停頓，因伊朗揚言會攻擊與美以及其盟友有關的船隻。全球約20%石油供應，以及數額相同甚至更大量的天然氣和肥料產品，必須通過該海峽運送到世界市場。伊朗封鎖該航道令商品價格飆升。為了緩舒經濟壓力，特朗普及其官員擬由美國海軍護送商船通過海峽，特朗普日前要求盟友如日本、南韓及北約成員國，甚至中國派出軍艦共同護航。美國有線新聞網絡(CNN)稱，海軍分析家指出沒有國家肯出手，反映派軍艦護航的危險性。海軍護航行動複雜，須海空軍力緊密協議以保護運油輪和貨船，甚至是軍艦本身的安全。有分析形容霍爾木茲海峽是「死亡谷」，還要協調多方力量護航，計劃未開始已令人卻步。
伊朗局勢｜地理環境有利伊朗從岸邊攻擊
報道指，海軍護航其中一個問題是航道空間有限。霍爾木茲海峽護最狹窄處僅33公里闊，航行空間甚至更細，尤其是大型油輪部分船身長度超過3個足球場，這讓護航軍艦航行空間有限。澳洲前海軍軍官Jennifer Parker指出，美國海軍驅逐艦等軍艦，需要有足夠的空間在巨型油輪周圍移動，以便對來襲目標包括無人機、海上無人船或導彈，準確發炮截擊。事實上，油輪本身也對軍艦造成盲點。霍爾木茲海峽最狹窄處位於伊朗與阿聯酋之間，而伊朗的武器部署在海峽於伊朗一側的岸邊，距離很近，因此護航軍艦反應時間有限。Parker指，從發現來襲威脅到作出反應，「時間非常非常有限」。
伊朗局勢｜派地面部隊奪取伊朗發動攻擊地區？
另有分析認為，僅靠驅逐艦無法成功護航。前美國海軍上校Carl Schuster表示，直升機或攻擊機必須在附近上空盤旋，隨時準備截擊來襲的無人機或無人船。他指，空中預警機和無人偵察機必須深入伊朗內陸地區，探測有可對油輪或軍艦發動攻擊的導彈發射器。此外，威脅護航行動的伊朗部隊分散部署，而且大多處於機動狀態，增加護航危險。專家表示，無人機、安裝在卡車上的導彈，以及水雷可以部署在數量不明的小型漁船、帆船甚至遊艇上；要全部摧毀它們解除威脅根本無可能。分析指，可以透過空中力量或地面入侵來奪取伊朗境內的攻擊發動場地，從而減少護航任務面對的威脅。但這會帶來新的問題，包括造成美國地面部隊大量傷亡。