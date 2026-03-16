國際分析｜霍爾木茲海峽護航風險大 航道狹窄不可單靠驅逐艦

美國總統特朗普開口促請盟友及中國派軍艦保護霍爾木茲海峽安全，以便遭伊朗封鎖的海峽重開，恢復沙特阿拉伯等波斯灣國家的石油輸出令油價下降。各國冷待特朗普的呼籲，因大家均不想冒險。有指若派軍艦護航，對軍艦和商船來說危機重重，霍爾木茲海峽恐變成「殺戮區」。海峽位處伊朗岸邊的部分航道狹窄，有利伊朗攻擊，也不能單靠驅逐艦等護航，須直升機等支援，要確保航行安全並不容易。

自美國和以色列2月28日空襲伊朗以來，霍爾木茲海峽的商業航運事實上已停頓，因伊朗揚言會攻擊與美以及其盟友有關的船隻。全球約20%石油供應，以及數額相同甚至更大量的天然氣和肥料產品，必須通過該海峽運送到世界市場。伊朗封鎖該航道令商品價格飆升。為了緩舒經濟壓力，特朗普及其官員擬由美國海軍護送商船通過海峽，特朗普日前要求盟友如日本、南韓及北約成員國，甚至中國派出軍艦共同護航。美國有線新聞網絡(CNN)稱，海軍分析家指出沒有國家肯出手，反映派軍艦護航的危險性。海軍護航行動複雜，須海空軍力緊密協議以保護運油輪和貨船，甚至是軍艦本身的安全。有分析形容霍爾木茲海峽是「死亡谷」，還要協調多方力量護航，計劃未開始已令人卻步。