逼中方助霍爾木茲海峽重開 特朗普：或押後中美峰會

美國總統特朗普在未與伊朗開戰前，一直提及3月底訪華與國家主席習近平會晤，以解決兩國之間貿易等問題。但與伊朗戰事因霍爾木茲海峽問題，導致全球油價急升繼而影響民生。他似乎無計可施，竟為中美元首峰會加設新條件：中方協助霍爾木茲海峽重開。特朗普在《金融時報》周日刊登的訪問中稱，想知道在與習近平會會面前，中國會否提供協助。他認為，霍爾木茲海峽得益者應當協助確保該處不會發生壞事，「我認為中國也應該協助」。白宮發言人萊維特昨表示，特朗普訪華行程或推遲。

中方再次呼籲各方立即停止軍事行動

外交部發言人林劍昨在例行記者會回應特朗普促請其他國家派艦隻護航的問題時，指霍爾木茲海峽及其附近水域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞地區和世界和平穩定。中方再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響。林劍又指，中方也就當前局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。

德國：美以與伊朗衝突不是北約戰爭

特朗普警告北約盟友若不協助確保霍爾木茲海峽安全，將面臨「非常不好的前景」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯昨稱，有關要求超出北約行動範圍。德國政府發言人則指，這戰爭與北約無關。