伊朗局勢｜特朗普要求推遲訪華一個月 中方：雙方保持著溝通(更新)

美國總統特朗普表示，由於與伊朗的戰爭，已向中方提出將他原定月底訪華的行程，推遲一個月左右，留國處理伊朗戰事，正與北京方面溝通。 留國處理伊朗戰事 【15:35更新中方回應】美國總統特朗普表示可能因為處理伊朗戰事推遲訪華，外交部發言人林劍今日(17日)在例行記者會上表示，中美雙方就特朗普訪華時間等問題保持著溝通，目前沒可以進一步提供的信息。 對於有媒體報道稱，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，特朗普將推遲訪華，林劍說，中方注意到美方已就媒體不實報道公開作出澄清，表示有關報道是完全錯誤的，強調訪問與霍爾木茲海峽通航問題無關。

特朗普在白宮回應記者提問時說，正努力安排這次中國之旅，他非常希望成行，但由於與伊朗的戰爭，必須留在華盛頓，已向中方提出請求押後美中元首峰會，但不會太久，期待雙方再見面。特朗普早前警告，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，將取消對北京的訪問。

貝森特：押後訪華非為向中方施壓 財長貝森特(Scott Bessent)接受財經頻道CNBC訪問時證實，特朗普的訪華行程可能押後，但並非為了向中方施壓，或者因雙方對伊朗戰事意見分歧，而是因為後勤問題。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)較早時向記者強調，特朗普期待訪華，但總統目前的首要任務是確保對伊朗的軍事行動取得成功。在北京，外交部昨日重申，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普訪華事宜保持溝通。