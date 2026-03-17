伊朗局勢｜多國無意派艦到霍爾木茲海峽護航　特朗普不滿：我非常在意

美國總統特朗普15日呼籲各國應自行承擔護航責任，並點名多國派遣軍艦，據報最快今個星期宣布成立霍爾木茲海峽護航聯盟。惟多國無意派艦，澳洲及日本表示，無意派艦到霍爾木茲海峽護航；英國首相施紀賢亦表示，不希望英國捲入這場規模擴大的中東戰事，會和盟友商討其他可行方案。

全球航運要塞霍爾木茲海峽持續受到中東戰火影響，霍爾木茲海峽剛過去的星期六(14日)並無船隻通航。特朗普據報會在今個星期宣布成立護航聯盟，他周日(15日)透露已向約7個國家提出要求，並點名希望中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦。英國首相施紀賢周一(16日)見記者時表示，英國不會捲入這場規模擴大戰事，並強調，派遣海軍並非容易和簡單的事，重開霍爾木茲海峽亦不是北約應盡的義務。同是北約的德國當地政府發言人亦表示，只要這場戰事繼續，便不會參與通過軍事手段維持霍爾木茲海峽通航的行動。即將訪美的日本首相高市早苗向國會表明，目前沒計劃派軍艦到中東護航。南韓方面表示，會審慎考慮川普提出的護航要求，並提議雙方保持緊密溝通。未有被特朗普點名的「五眼聯盟」成員國澳洲當地基礎設施與交通部長Catherine King表明，澳方已清楚說明能提供那些協助，但不會派軍艦赴荷莫茲海峽。