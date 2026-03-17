伊朗局勢｜傳穆傑塔巴秘密到莫斯科做手術　俄：不予置評

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)上任至今未曾露面，科威特傳媒引述伊朗高層消息人士報道，穆傑塔巴傷勢嚴重，已被送至俄羅斯莫斯科動手術，手術由俄羅斯總統普京親自提出，據指手術已順利完成，他目前正在莫斯科一間位於總統官邸園區內的醫院休養。

科威特「雅利達日報」(Al-Jarida)報道，由於以色列持續空襲伊朗，伊朗情報部門擔憂國內醫療設施可能成為攻擊目標，決定將穆吉塔巴送往俄羅斯。報道指，普京上周四(12日)致電伊朗總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)，親自提出這項醫療安排。同日晚間，56歲的穆傑塔巴就在醫療團隊陪同下，搭乘俄國軍機前往莫斯科，整個安排高度保密。他抵達莫斯科後，於普京的總統府接受手術，且取得成功。