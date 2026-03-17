Pornhub年度報告｜這國人平均看11分2秒奪冠　女性比例創新高

全球知名成人影視網站Pornhub公布2025年年度報告，回顧過去一年站上的熱門關鍵字排行、各國用戶使用頻率等數據。根據數據統計，去年日本用戶停留時間最久，平均時長達11分02秒。女性用戶平均停留時間更比男性多出15秒。不過，根據報告6大使用趨勢顯示，愈來愈多用戶造訪平台並非單純為了色情影片，而是收聽Podcast、聽音樂或觀看遊戲相關內容。

綜合報道，Pornhub報告顯示，2025年全球用戶平均造訪時間為9分33秒，較2024減少7秒，其中18歲至24歲的用戶停留網站的平均時間，比均值少了26秒，反觀65歲以上族群的造訪時間，比均值多出2分鐘。若以國家來看，日本用戶平均停留時間最長，達11分02秒，較前一年增加80秒；第2至第5名依序為菲律賓(10分53秒)、加拿大(10分36秒)、澳洲(10分23秒)以及美國(10分14秒)。從性別比例觀察，女性用戶平均停留時間比男性多出約15秒。值得注意的是，2025年女性觀眾佔整體流量比例達38%，創下該平台女性用戶佔比新高。