老夫妻快無錢開飯挖出遺忘30年股票　100萬驚變8500萬翻身

在這高通貨膨漲、高消費年代，未必每個人都有能力為自己的退休生活作充足準備。日本一對年近七旬的夫妻，平時因物價上漲不得不削減餐費與旅遊開銷，生活過得十分節儉。某天丈夫在整理老家時，意外翻出一份舊，才想起30年前曾聽從父親建議進行投資。當時他投入約100萬日圓(約4.9萬港元)，詎料今日這筆資產已暴漲至8,500萬日圓(約418萬港元)，為他們原本捉襟見肘的退休生活寬裕許多。

日本投資網站《The Gold Online》於14日報道一宗事例，現年67歲的佐藤先生(化名)退休後與64歲的妻子居住在神奈川縣。兩人每月僅靠合計約22萬日圓(約1萬港元)的年金生活。由於不敵通膨壓力，生活並不寬裕。佐藤先生早前整理老家舊物時。他從一個泛黃的書信袋中，發現1990年代初期由證券公司寄來的「交易報告書」。當時正值通訊產業起步，佐藤先生聽從父親建議，斥資100萬日圓購買了某企業股票。隨後因工作繁忙、轉職及搬家，這筆資產遺忘了。