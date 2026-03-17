戀愛腦15歲仔偷巴士駕駛130公里　為送女友返學

德國日前發生令人啼笑皆非的偷車事件，一名年僅15歲的少年為接送14歲的女朋友，竟然偷去一輛巴士，還長途駕駛約130公里。少年如何取得公車萬用鑰匙，以及為何能如此熟練地駕駛大型巴士，仍令警方困惑，但當地網民都認為這名「戀愛腦」少年「浪漫不死」。

綜合報道，警方表示，這名少年13日清晨進入威斯巴登(Wiesbaden)一處巴士停車場，在沒有破壞車門的情況下，使用萬用鑰匙打開車門，發動巴士駛走。巴士公司員工在清晨約6時發現這輛巴士不見了，起初以為有司機開錯車，到中午前後發現情況異常，終於報警。警方循線追查，在距離130公里外的卡爾斯魯厄(Karlsruhe)攔下那輛巴士，發現司機竟是一名15歲少年，他剛接載女友，準備送她去上學。