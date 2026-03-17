戀愛腦15歲仔偷巴士駕駛130公里　為送女友返學

德國日前發生令人啼笑皆非的偷車事件，一名年僅15歲的少年為接送14歲的女朋友，竟然偷去一輛巴士，還長途駕駛約130公里。少年如何取得公車萬用鑰匙，以及為何能如此熟練地駕駛大型巴士，仍令警方困惑，但當地網民都認為這名「戀愛腦」少年「浪漫不死」。
綜合報道，警方表示，這名少年13日清晨進入威斯巴登(Wiesbaden)一處巴士停車場，在沒有破壞車門的情況下，使用萬用鑰匙打開車門，發動巴士駛走。巴士公司員工在清晨約6時發現這輛巴士不見了，起初以為有司機開錯車，到中午前後發現情況異常，終於報警。警方循線追查，在距離130公里外的卡爾斯魯厄(Karlsruhe)攔下那輛巴士，發現司機竟是一名15歲少年，他剛接載女友，準備送她去上學。
網民：看來這名少年已經找到未來的職業
警方表示，巴士經歷長途行駛後完好無損，沒有發生任何事故。目前不清楚少年如何取得巴士萬用匙，以及為何能熟練地駕駛大型巴士，警方更無法說明他為何選擇以這種不尋常且非法的方式送女友上學。15歲少年因涉嫌竊盜與無牌駕駛，接受警方調查後，已交由監護人接回。這宗既瘋狂又帶點浪漫的事件曝光後迅速在德國社交媒體發酵，不少網友戲稱，這名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣說：「看來這名少年已經找到未來的職業」。