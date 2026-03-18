馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Johari Abdul Ghani）證實，馬來西亞與美國去年10月簽署的「互惠貿易協定」（ART）已失效。這項變動源於美國最高法院於今年2月的一項關鍵裁決，該裁決推翻了美國總統特朗普任內實施的廣泛關稅措施，馬來西亞成為該判決後，全球首個宣布與美貿易協定失效的國家。 根據《馬來郵報》15日報道，佐哈里指出，這份協定目前並非「暫緩」執行，而是直接進入「無效」狀態。儘管美方目前尚未發出正式的取消通知，但隨着美國最高法院判定特朗普的關稅政策違憲，原本依附於該政策下的馬美互惠貿易協定已失去法律支撐。佐哈里強調，美國正轉向更精準的貿易執法工具，包括依據《貿易法》第122條徵收10%的臨時關稅，並可能隨後啟動更嚴苛的「301條款」調查。

核心產業將首當其衝 這項協定的失效，對於馬美雙邊貿易將產生深遠影響。根據2025年的統計數據，馬來西亞對美出口額高達2,330億令吉（約4,660億港元），雙邊年貿易總額則高達2,870億美元（約2.25萬億港元）。在原本的ART架構下，馬來西亞有1,711項產品享有零關稅待遇，涵蓋對美出口約12%的貨品，其餘商品的關稅也從原本最高的47%大幅降至19%。 隨著協定失效，馬來西亞的核心產業將首當其衝，包括電子電氣（E&E）、石油與天然氣、棕櫚油等種植商品，以及橡膠手套等醫療產品。若美方最終決定恢復高額關稅，馬國出口企業的競爭力將面臨嚴峻挑戰。

「產能過剩導致的傾銷」 佐哈里進一步解釋，美國目前的貿易調查範圍並不限於馬來西亞，全球約有60個貿易夥伴正接受審查。美方主要針對「產能過剩導致的傾銷」、「非法童工或強迫勞動」、「環境違規」及「出口補貼」等議題進行評估。若調查結果認定相關國家存在不公平競爭行為，美方將會提出新的關稅建議。 佐哈里批評，美國以貿易順差為由採取全面性關稅的做法並不合理，他呼籲美方應明確指出受影響的具體產業或違規行為，而非一概而論。同時，他也提醒馬來西亞出口商必須嚴格遵守國際勞工與環保標準，以降低未來可能面臨的貿易制裁風險，確保大馬商品能持續進入美國市場。