俄烏戰爭｜俄油輪地中海遇襲漂流　斥烏派無人機攻擊

俄羅斯一艘遭疑似無人機攻擊的油輪正在意大利與馬爾他之間海域漂流，船上載有大量燃料，引發環境災難疑慮。意大利當局已警告船隻避開這艘無人駕駛的俄羅斯油輪，該船已在地中海漂流數日，船身嚴重受損且一側傾斜。

從空中拍攝的監視畫面顯示，這艘名為「北極梅塔加斯號」（Arctic Metagaz）的船隻一側有巨大裂口，船身冒煙發黑，周圍海域出現薄膜狀物質。義大利當局表示，這艘懸掛俄羅斯國旗的船隻載有約900公噸柴油燃料和超過6萬公噸液化天然氣，目前仍完整存放於船體內。