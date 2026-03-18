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國際
出版：2026-Mar-18 12:15
更新：2026-Mar-18 12:15

俄烏戰爭｜俄油輪地中海遇襲漂流　斥烏派無人機攻擊

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「北極梅塔加斯號」在地中海漂流數日。（圖／路透）

「北極梅塔加斯號」在地中海漂流數日。（圖／路透）

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俄羅斯一艘遭疑似無人機攻擊的油輪正在意大利與馬爾他之間海域漂流，船上載有大量燃料，引發環境災難疑慮。意大利當局已警告船隻避開這艘無人駕駛的俄羅斯油輪，該船已在地中海漂流數日，船身嚴重受損且一側傾斜。

從空中拍攝的監視畫面顯示，這艘名為「北極梅塔加斯號」（Arctic Metagaz）的船隻一側有巨大裂口，船身冒煙發黑，周圍海域出現薄膜狀物質。義大利當局表示，這艘懸掛俄羅斯國旗的船隻載有約900公噸柴油燃料和超過6萬公噸液化天然氣，目前仍完整存放於船體內。

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船員在火災發生後棄船

據船隻追蹤網站資料顯示，這艘長277米的船隻從俄羅斯北極港口莫曼斯克（Murmansk）出發，原定前往埃及。俄羅斯外交部3月11日發表聲明稱，該船「於3月3日在地中海中部公海遭到海上和空中無人機攻擊」，地點位於馬爾他東南約168海浬處。

船上30名船員在火災發生後棄船，部分人員遭燒傷。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）表示，利比亞海岸警衛隊與俄羅斯駐利比亞大使館合作，將船員從救生艇救出並送往班加西。札哈羅娃稱這次對商業船隻的攻擊是「恐怖主義行為」。

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「公然違反國際法」

路透社報道，俄羅斯運輸部指責烏克蘭海軍無人機對該船發動攻擊，而烏克蘭方面尚未對此事件發表評論。札哈羅娃描述該事件為「公然違反國際法」，可能導致嚴重後果，並指出「值得注意的是，攻擊發生在歐盟成員國海岸附近，但迄今為止沒有任何歐洲國家譴責此事件」。

「北極梅塔加斯號」據稱是莫斯科所謂「影子艦隊」的一部分，這支艦隊由老舊油輪組成，在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國和歐洲實施制裁的情況下，秘密運送俄羅斯石油至世界各地。雖然事件發生在國際水域，但意大利和馬爾他均已派出拖船和防污設備，準備在必要時介入。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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