古巴遭封鎖石油進口1100萬人斷電 特朗普：相信有榮幸拿下古巴，想點做就點做

美國對古巴實施嚴厲石油禁運，該加勒比海島國本已老舊的電網在燃料短缺下全面失靈。電力公司表示，國家供電系統周一(16日)陷入癱瘓導致大停電，約1,100萬人斷電。美國總統特朗普曾揚言完成在伊朗的目標後，會「關注」古巴，他周一再表示，相信自己有「榮幸」拿下古巴，對古巴「想做甚麼、就做甚麼」。
特朗普在白宮對記者表示：「你們知道，我這輩子一直聽說美國與古巴如何如何，到底甚麼時候美國才要採取行動？」他說：「我真的相信，我……會有這個『榮幸』拿下古巴。不論是要解放它、拿下它，我在想，我想怎樣做就可以怎樣做。你們要知道，古巴現在是非常脆弱的國家。」
這是特朗普對古巴最「露骨」的言語威脅之一。美國1月初生擒古巴最大盟友、委內瑞拉總統馬杜羅後對古巴加強施壓，切斷其取得委內瑞拉石油的管道，特朗普並揚言要對售賣燃油給古巴的國家加徵關稅，令古巴經濟及能源供應雪上加霜。自1月9日以來，古巴未曾有石油進口，不但能源產業陷入困境，航空公司亦被迫減少航班，讓古巴倚重的旅遊業受到沉重打擊。
古巴老舊的發電系統早已千瘡百孔，一些地方每天停電長達20小時是常態。古巴總統Miguel Diaz-Canel上周表示，過去3個月沒有石油運抵，目前主要靠天然氣、太陽能及火力發電，燃料耗盡已迫使兩座發電廠關閉。近期燃料短缺導致殘舊電網更加脆弱，令全國再面臨大停電。國營的聯合電力公司周一指出，這次停電是因為「全國電網完全癱瘓」所致，約1,100萬人無電力供應，電力公司已開始搶修。
停電及糧食短缺等問題燃起古巴民眾的不滿情緒，古巴罕見地出現反政府示威，本月14日凌晨有示威演變為暴力衝突。
古巴已開始與美國談判，希望緩解當前能源危機，特朗普近期多次表示，古巴已瀕臨崩潰，渴望與美國達成協議。