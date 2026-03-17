古巴遭封鎖石油進口1100萬人斷電 特朗普：相信有榮幸拿下古巴，想點做就點做

美國對古巴實施嚴厲石油禁運，該加勒比海島國本已老舊的電網在燃料短缺下全面失靈。電力公司表示，國家供電系統周一(16日)陷入癱瘓導致大停電，約1,100萬人斷電。美國總統特朗普曾揚言完成在伊朗的目標後，會「關注」古巴，他周一再表示，相信自己有「榮幸」拿下古巴，對古巴「想做甚麼、就做甚麼」。

特朗普在白宮對記者表示：「你們知道，我這輩子一直聽說美國與古巴如何如何，到底甚麼時候美國才要採取行動？」他說：「我真的相信，我……會有這個『榮幸』拿下古巴。不論是要解放它、拿下它，我在想，我想怎樣做就可以怎樣做。你們要知道，古巴現在是非常脆弱的國家。」