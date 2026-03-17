日本福岡演唱會迫爆酒店　JR推出列車留宿供歌迷過夜

日本的福岡在下月底將迎來迫爆的一日，因為2個日本組合將在當地同日舉行演唱會，預料有近7萬人聚集，令當地的酒店房價急升至一晚可能要5萬日圓（約2,462港元），有見及此，JR九州就在當日推出過夜列車，停泊在福岡主要的博多站，讓沒有酒店的旅客可以在列車上過夜，事件引起了網民的討論。

日本國民偶像的「嵐」與另一組合「DREAMS COME TRUE」將在4月25日於福岡市內舉行演唱會，其中嵐在可容納最多52,500人的福岡巨蛋舉行，而DREAMS COME TRUE則在福岡的會展中心，亦可容納1.5萬人，合共近7萬人。日本媒體報道，有網民指出，福岡當地的酒店房價因此被推高至5萬日圓一晚。故此JR九州就推出前所未有的計劃，在博多站安排一輛列車，以每位7,800日圓（約384港元），讓旅客可以在列車上過夜。