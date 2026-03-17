伊朗局勢｜伊朗證最高安全官員拉里賈尼亡　以軍揚言追殺穆傑塔巴(更新)

伊朗最高領袖哈梅內伊死於空襲，拉里賈尼被視為最有可能接替掌握實權（路透社資料圖片）

【3月18日10:20更新】 伊朗證實，最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在以軍的襲擊中身亡，終年67歲；其兒子、副手及一名保安人員亦一同死亡。總統佩澤希齊揚發表聲明表示沉痛哀悼，形容對方的離去對伊朗來說是難以彌補的巨大損失，誓言會復仇。伊斯蘭革命衛隊早前亦證實，旗下「動員窮人組織」指揮官蘇萊曼尼（Gholam Reza Soleimani）在美以襲擊中遇難。有報道指，在伊朗時任最高領袖哈梅內伊遇襲身亡後，以色列追蹤了拉里賈尼數周，星期二凌晨空襲伊朗首都德黑蘭對其進行「精準打擊」。

拉里賈尼被視為德黑蘭最具經驗和影響力的人物之一。以軍形容他是哈梅內伊身亡後，伊朗政權的實際領導人，領導攻打以色列及區內國家的行動。美國總統特朗普較早時在白宮回應記者提問時說，已清除伊朗兩名高級官員，但沒透露詳情，只是說其中一人是最高層人物。以色列總理內塔尼亞胡稱，蘇萊曼尼和伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼都在以軍的襲擊中身亡，強調正削弱伊朗政權，並為當地政權更迭創造機會，後續會有更多「驚喜」。以軍發言人說，軍方將會追殺伊朗新任最高領袖穆傑塔巴。

伊朗法爾斯通訊社引述知情人士報道，伊朗已經為所有關鍵政府官員和軍事指揮官，預先指定3至7名替代人選，確保遇到突發情況時，國家行政運轉和防禦行動都不會中斷。

【3月17日】美以伊戰事持續，外電報道，以色列國防軍於當地時間周一(16日)晚襲擊了伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼 (Ali Larijani) 。目前以方正在了解拉里賈尼是否身亡，以色列國防部長卡茨及後表示，拉里賈尼已被殺。伊朗方面尚未對此作出表態。

伊朗最高領袖哈梅內伊在美以兩國於2月28日發動的襲擊中身亡，隨後伊朗啟動憲法程序，由拉里賈尼在過渡期內主持國家大局，被外界視為「臨時最高決策者」。拉里賈尼是少數最後見到哈梅內伊的官員之一，與其關係密切，一度被視為對方接班人。