美國海灘數百遊客因「槍聲」驚慌逃走 真相竟是踩扁水樽

美國佛羅里達州（Florida）海灘Daytona Beach周末發生大規模恐慌事件，數百名遊客四處逃難，險些演變為人踩人事件。沃魯西亞郡（Volusia County）警長Mike Chitwood昨日（3月16日）披露真相，引發這場恐慌的聲音並非槍聲，而是遊客踩扁水樽所發出的巨響。
警長表示，「海灘上完全沒有槍擊事件。」他強調當時現場有50名警員在人群中執勤，並指出事件「顯然是由社交平台引起的。大家都想湧入海灘，而我們能做的也就只有我們所做的那些。」
從網路上流傳的影片可以看到，海灘上數百人驚慌失措到處竄逃，理由是疑似有人聽到槍聲。但事實上那只是踩扁水瓶的聲音。
周末期間，執法單位在該海灘逮捕超過80人，其中6宗案件涉及沒收武器。警長表示，許多人因為公開持有酒精容器行為違規。他特別指出，所有涉嫌持槍拘捕案件都不是發生在海灘上，並補充說：「在佛羅里達州，每個人都可以持有槍械。」警方分別在兩宗不同事件中逮捕了一名成人和一名未成年人，罪名是非法持有槍械。
近日4宗槍擊事件與海灘無關
警長還透露，在這次大規模逮捕行動中，有7名非法移民被拘留。自上周五以來，該市共發生了4宗槍擊事件，但全數與海灘上無關。警長表示，所有在周末被拘留的遊客「態度非常有禮貌，也理解他們被逮捕的原因」。
佛羅里達州沿海城市長期以來都是熱鬧春假旅遊的熱門地點。近年來，邁亞密（Miami）和勞德代爾堡（Fort Lauderdale）實施宵禁以遏制混亂，導致大學生們轉向北方。這些大學生通常持有偽造身分證和裝滿酒精飲料的行李，度過他難忘的周末。
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