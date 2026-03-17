美國海灘數百遊客因「槍聲」驚慌逃走 真相竟是踩扁水樽

美國佛羅里達州（Florida）海灘Daytona Beach周末發生大規模恐慌事件，數百名遊客四處逃難，險些演變為人踩人事件。沃魯西亞郡（Volusia County）警長Mike Chitwood昨日（3月16日）披露真相，引發這場恐慌的聲音並非槍聲，而是遊客踩扁水樽所發出的巨響。

警長表示，「海灘上完全沒有槍擊事件。」他強調當時現場有50名警員在人群中執勤，並指出事件「顯然是由社交平台引起的。大家都想湧入海灘，而我們能做的也就只有我們所做的那些。」

從網路上流傳的影片可以看到，海灘上數百人驚慌失措到處竄逃，理由是疑似有人聽到槍聲。但事實上那只是踩扁水瓶的聲音。