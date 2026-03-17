日本沖繩女高中生翻船死亡揭未登記載客　學校道歉稱14人受傷

周一（16日）在日本沖繩發生的船隻翻側導致2人死亡事件，涉事的船隻擁有團體及學校先後舉行記者會道歉，並揭發有關船隻的安全問題。原因是船隻因為屬於當地的抗議團體擁有，並非商業用船，故未有進行登記。而學校公布，有14人在事故中受傷，當中有人手指骨折。
沖繩名護市發生的船難，導致1名17歲女高中生，以及1名船長死亡。日本政府已派出運輸安全委員會到現場調查。根據當地媒體報道，翻側的2艘船隻由當地的直升機基地反對協會擁有，團體是為抗議邊野古建立美軍基地而成立，由於協會屬於義務性質，未有在日本運輸局進行登記。而根據日本的海上運輸法，無論是有沒有收取報酬，在有需要接載人而營運，就需要向政府登記為「國內一般不定期航線業務」。營運的協會在周一晚舉行記者會道歉，透過在當日上午7時，因為船長認為當時的情況尚可，故載着學生出遊，不過之後風勢開始加強。
至於涉事的學校經營團體同志社國際高校校長在今日舉行記者會道歉。不過有家長批評，校方未有向家長透露安排學生乘坐的船隻是由當地抗議團體擁有，同時也沒有取得家長同意讓子女乘坐由抗議組織所經營的船隻，質疑校方的有關安排。學校表示，過去3年都是安排學生乘坐小艇到當地視察，又稱是否出航是由船長決定，而船上並沒有老師跟隨。有律師指出，學校可能已違反要注意學生安全的義務。根據當地公布，事件中還有14人受傷，當中12人為學生，當中包括有手指骨折以及下顎被割傷。日本海上保安廳表示，在懷疑船隻的營運機構，涉及安全管理問題。日本政府已就事件，以業務過失致死展開調查。