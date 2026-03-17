日本沖繩女高中生翻船死亡揭未登記載客　學校道歉稱14人受傷

周一（16日）在日本沖繩發生的船隻翻側導致2人死亡事件，涉事的船隻擁有團體及學校先後舉行記者會道歉，並揭發有關船隻的安全問題。原因是船隻因為屬於當地的抗議團體擁有，並非商業用船，故未有進行登記。而學校公布，有14人在事故中受傷，當中有人手指骨折。

沖繩名護市發生的船難，導致1名17歲女高中生，以及1名船長死亡。日本政府已派出運輸安全委員會到現場調查。根據當地媒體報道，翻側的2艘船隻由當地的直升機基地反對協會擁有，團體是為抗議邊野古建立美軍基地而成立，由於協會屬於義務性質，未有在日本運輸局進行登記。而根據日本的海上運輸法，無論是有沒有收取報酬，在有需要接載人而營運，就需要向政府登記為「國內一般不定期航線業務」。營運的協會在周一晚舉行記者會道歉，透過在當日上午7時，因為船長認為當時的情況尚可，故載着學生出遊，不過之後風勢開始加強。