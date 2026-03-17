伊朗局勢｜衛星圖片顯示阿聯酋港口冒黑煙 暫停石油裝載

阿聯酋遭美以與伊朗的衝突波及，衛星圖片拍到其在富查伊拉(Fujairah)的重要石油裝載港口冒出大量黑煙，當局宣布港口暫時停止運作。富查伊拉石油設施連日遭到伊朗的無人機襲擊，其港口位於遭伊朗封鎖的霍爾木茲海峽外圍，阿聯酋國營石油公司Murban每日在該港口輸出逾100萬桶石油。在霍爾木茲海峽被封下，富查伊拉港口運出石油十分重要。

阿聯酋世界最大氣田受襲火勢猛烈

除了重要石油港口，位於杜拜西南面約180公里、世界最大酸性氣體天然氣田之一的阿聯酋Shah氣田周一亦遭無人機攻擊，進一步擾亂阿聯酋的能源業。網上片段可見該氣田火勢猛烈，至周二仍暫停運作。報道指，Shah氣田在本土供氣網絡中，每日供應最少5億立方呎氣體。波斯灣阿拉伯國家自2月28日美以伊衝突以來，面對伊朗逾2,000次導彈和無人機攻擊，從美國外交機構、美軍基地以至石油基建、港口、機場、住宅和商業大樓均受襲。