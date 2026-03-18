伊朗局勢｜特朗普稱未料及海灣國家受襲　官員稱早已預警

美國總統特朗普聲稱，伊朗對海灣盟友發動報復攻擊令美方「震驚」，然而一名美國官員及兩名熟悉美國情報報告的消息人士透露，在美以聯合空襲伊朗之前，特朗普早已獲得相關預警。

《路透社》17日報道，據消息人士表示，戰前情報評估雖未將伊朗報復海灣國家列為「必然結果」，但此一情境「確實在潛在後果的清單之上」。上述消息人士均要求匿名。

「沒有人認為他們會出手」

特朗普於當地時間16日兩度公開表示，伊朗對卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林及科威特發動的報復性攻擊完全出乎意料。他在白宮甘迺迪中心董事會會議上表示：「他們（伊朗）不應該去攻擊中東其他國家，沒有人預料到這一點，我們都嚇倒了。」同日稍晚在橢圓形辦公室簽署活動中，他再度重申此說法，並稱「最頂尖的專家，沒有人認為他們會出手」。