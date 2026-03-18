伊朗局勢｜特朗普稱未料及海灣國家受襲　官員稱早已預警

美國總統特朗普聲稱，伊朗對海灣盟友發動報復攻擊令美方「震驚」，然而一名美國官員及兩名熟悉美國情報報告的消息人士透露，在美以聯合空襲伊朗之前，特朗普早已獲得相關預警。
《路透社》17日報道，據消息人士表示，戰前情報評估雖未將伊朗報復海灣國家列為「必然結果」，但此一情境「確實在潛在後果的清單之上」。上述消息人士均要求匿名。
「沒有人認為他們會出手」
特朗普於當地時間16日兩度公開表示，伊朗對卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林及科威特發動的報復性攻擊完全出乎意料。他在白宮甘迺迪中心董事會會議上表示：「他們（伊朗）不應該去攻擊中東其他國家，沒有人預料到這一點，我們都嚇倒了。」同日稍晚在橢圓形辦公室簽署活動中，他再度重申此說法，並稱「最頂尖的專家，沒有人認為他們會出手」。
然而，一名熟悉情報內容的消息人士指出，在美以聯合發動攻擊之前，美國情報界已評估以色列計劃刺殺伊朗高層領導人的行動，極可能引發伊朗對美國軍事及外交據點的報復，並警告伊朗「可能」將報復範圍擴大至美國在區域內的盟友。
事前獲告知或封霍爾木茲海峽
另有兩名消息人士表示，特朗普在行動前亦獲告知，德黑蘭可能封鎖具有重要經濟戰略地位的霍爾木茲海峽。
過去兩周，伊朗無人機與導彈已攻擊多個海灣國家境內目標，包括美軍基地、駐有法國部隊的阿聯基地，以及酒店、機場與能源設施等民用建築。伊朗同時幾乎全面中斷霍爾木茲海峽的航運，該海峽承擔全球約20%的石油運輸，導致國際能源價格急劇攀升。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章