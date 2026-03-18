尼日利亞遭遇連環自殺式炸彈襲擊　釀至少23死108傷

爆炸發生後，尼日利亞紅十字會成員在一家醫院搬運裝有遺體的屍袋。（圖／《路透社》）

尼日利亞東北部博爾諾州（Borno）首府馬杜古里（Maiduguri）當地時間16日傍晚爆發多宗疑似自殺炸彈襲擊，造成至少23人死亡、108人受傷。博爾諾州警方發表聲明指出，初步調查顯示，事件係由疑似恐怖份子所為，目前調查仍在進行中。

郵局市場醫院同日中彈

《路透社》報道，根據2名消息人士及3名馬杜古里居民透露，首宗爆炸發生於市中心一處郵局，隨即在附近知名的「周一市場」引發第二宗爆炸。此後，馬杜古里大學附設教學醫院及東部卡萊里社區亦相繼遭到波及，4宗爆炸均集中於當日傍晚時段。