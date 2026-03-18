尼日利亞遭遇連環自殺式炸彈襲擊　釀至少23死108傷

尼日利亞東北部博爾諾州（Borno）首府馬杜古里（Maiduguri）當地時間16日傍晚爆發多宗疑似自殺炸彈襲擊，造成至少23人死亡、108人受傷。博爾諾州警方發表聲明指出，初步調查顯示，事件係由疑似恐怖份子所為，目前調查仍在進行中。
郵局市場醫院同日中彈
《路透社》報道，根據2名消息人士及3名馬杜古里居民透露，首宗爆炸發生於市中心一處郵局，隨即在附近知名的「周一市場」引發第二宗爆炸。此後，馬杜古里大學附設教學醫院及東部卡萊里社區亦相繼遭到波及，4宗爆炸均集中於當日傍晚時段。
警方聲明表示，目前秩序已恢復正常，安全部隊已在全市加強巡邏以防止進一步攻擊，但聲明中並未指明任何負責組織。分析人士指出，此次攻擊手法具有武裝組織博科聖地（Boko Haram）的特徵，該組織連同「西非伊斯蘭國省」（Islamic State West Africa Province）近期持續升高對尼日利亞軍方的攻擊行動。
已奪走數千條人命
博爾諾州是尼日利亞伊斯蘭武裝叛亂的核心地帶，17年來已奪走數千條人命，並造成逾200萬人流離失所。馬杜古里在博爾諾州境內素有相對安全的聲譽，然而去年平安夜，一名疑似自殺炸彈客在當地一座清真寺引爆炸彈，造成至少5名信徒罹難、35人受傷。
除東北部叛亂問題外，尼日利亞西北部亦面臨聖戰組織擴張威脅，當地武裝幫派長期透過綁架及襲擊社區與學校製造動盪。美國曾於去年12月對尼國西北部實施空襲，並已開始派遣少量部隊協助訓練尼日利亞軍隊以對抗武裝分子。
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