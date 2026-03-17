南韓取代中國成日本最大旅遊客源 美媒分析：中國遊客銳減無災難性影響 日本零售業2招自救

美媒報道，南韓已取代中國成為日本第一大旅遊客源國，台灣遊客也持續大幅增加。分析認為，觀光客源多的日本有一定韌性，儘管中國遊客顯著減少，但「無災難性影響」。 美國CNBC報道，在東京居住一年多後，33歲馬來西亞旅客諾丁(Karin Nordin)發現一件奇怪的事：過去總是擠滿中國遊客的草津、藏王等溫泉小鎮，現在人潮疏落不少，「我們確實看到東京的中國遊客變少了」。此外，旅遊區的酒店房價似乎趨於穩定，不再像以前那樣在中國節日期間大幅上漲。

諾丁的觀察反映出日本旅遊業現況。自從去年11月首相高市早苗發表涉台不當言論引發中日外交風波後，赴日中國遊客隨之減少。根據日本政府觀光局統計，今年1月中國遊客人數按年大減超過6成，但赴日遊客總數僅比去年同期減少4.9%。去年12月中國旅客人數暴跌43.3%，但來自所有國家的總入境人次卻年增3.7%。去年11月前，中國遊客一直是日本最大觀光客源之一。 新增遊客從何而來？日本政府觀光局資料顯示，有更多來自南韓和台灣的遊客。單在今年1月，南韓遊客人數激增21.6%，首度超越中國，成為日本最大觀光客來源。1月台灣遊客按年增17%，總數是接近中國遊客的兩倍。

澳洲昆士蘭詹姆斯庫克大學餐旅管理高級講師Zilmiyah Kamble表示，鄰近國家民眾之所以愛到日本旅遊，因為短途航班密集、日圓疲弱，以及日本長期以來在距離、文化熟悉度和安全等方面給人良好形象。 Kamble分析，中國遊客減少情況「明顯，但(對日本)沒有災難性影響」，中國是日本旅遊業最重要客源之一，在零售、酒店和高級精品方面消費力強，但觀光客多元的日本具一定程度的韌性。中國遊客大多前往京都、大阪、東京等熱門地點，其他國家的遊客不同，他們會前往不同地區。

根據英國經濟研究機構牛津經濟公司(Oxford Economics)2月27日報告分析，靜岡縣、奈良縣等地，因中國遊客減少明顯受到衝擊。但福島受到台灣遊客歡迎，愛媛縣的高爾夫球場和溫泉吸引南韓人，美國、澳洲和歐洲人則偏愛廣島的歷史景點。報告指出，「以日圓持續疲弱來看，我們認為整體遊客數仍將保持強勁，但因住宿短缺，人數要再進一步上升的可能性不高」。 分析師認為，「短期內中國遊客人數不太可能迅速回升」，日本企業正積極開拓其他客源」，其中百貨公司正加強針對東盟市場推銷日本，零售業也增加歐美和東南亞遊客偏好的商品庫存，不再以中國遊客為主要銷售對象。

萬事達卡公司亞太區首席經濟學家David Mann表示，難以預測中國旅客何時會重返日本，即使復甦，也可能是漸進式回流。